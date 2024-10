“ณเดชน์ คูกิมิยะ” ตอกย้ำความฮอตระดับพันล้าน ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ RADIESSE(+) คนแรกของไทย นวัตกรรมความงามระดับโลก

​หล่อเกินต้านทุกองศา แถมยังดูดีครบทุกมิติ ! สมมงพระเอกซุปตาร์เบอร์ 1 ของเมืองไทย กับการปรากฏตัวของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่มาพร้อมบทบาทใหม่ครั้งแรกของวงการ Aesthetics กับการเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ “RADIESSE(+)” (เรเดียสซ์ พลัส) คนแรกของประเทศไทย นวัตกรรมล่าสุดจาก เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ในการปรับกรอบหน้าให้คมชัด มีมิติ เสริมเสน่ห์ในทุกมุมมอง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Magnetic Face” ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงาน Merz Aesthetics Expo, The Showcase of Confidence for All งานเอ็กซ์โปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนวัตกรรมเสริมความงาม ที่จัดขึ้น ณ Fashion Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน​โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “แพทย์หญิง อรุณี ทองอัครนิโรจน์” Merz Aesthetics Key Opinion Leader มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า พร้อมเผยถึงจุดเด่นของ RADIESSE+ ที่เป็นสารฉีดปรับกรอบหน้าชัดโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่เห็นผลเร็วและชัดเจน และมีความปลอดภัยสูง รวมถึงแพทย์ทั่วโลกยังให้การไว้วางใจมาแล้วกว่า 9 ปีงานนี้ไม่เพียงแต่ “ณเดชน์” จะพกหน้าหล่อๆ มาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเอง รวมถึงเทคนิคในการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังได้เผยถึงเบื้องหลังสนุกๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ “RADIESSE(+) พร้อมยังได้โชว์เสียงเพราะๆ ด้วยโชว์สุดพิเศษที่ “ณเดชน์” ตั้งใจนำมามอบให้กับแฟนๆ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วยโดย “ณเดชน์” เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ทาง เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ให้ผมได้มารับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ RADIESSE(+) คนแรกของประเทศไทย ผมคิดว่าความมั่นใจเกิดจากการดูแลตัวเองให้ดี ความอดทน การฝึกซ้อม ความพากเพียร ที่จะทำงานทุกอย่างให้ออกมาได้อย่างดีที่สุด รวมถึงการหาตัวช่วยให้ตัวเองดูดีขึ้นก็ช่วยเสริมความมั่นใจได้ด้วยครับ ผมคิดว่าช่วงแรกๆ ที่คนจดจำได้ก็คือรูปหน้าที่ค่อนข้างยาวและคิ้วเข้มๆ ชัดๆ แบบนี้ แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยก็คือ กรอบหน้า หรือ กรามหล่อๆ ของผม ที่เห็นชัดไม่ว่าจะหันมุมไหน ผมคิดว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าทำได้ ไม่ว่าจะเพศอะไร ช่วยสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น และอยากฝากทุกคนให้ลองเปิดใจ กับการสร้างกรอบหน้าหรือ Jawline ให้คมชัดด้วย RADIESSE+ ครับ”#RadiessePlus #MagneticFace #RadiessePlusxNadech#MerzAesthetics #MerzAestheticsExpo #TheShowcaseofConfidenceforAll