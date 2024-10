ICS ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตอกย้ำความเป็น 'มิกซ์ยูส' สมบูรณ์แบบ เปิดตัวโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ยกระดับแลนด์มาร์กฝั่งธนฯ

(ตรงข้ามไอคอนสยาม) หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูส ที่ให้บริการครบครันทั้งพื้นที่รีเทล โรงแรม และพื้นที่สำนักงาน ล่าสุดเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ล่าสุดของฮิลตัน เสริมภาพให้ ICS เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่สมบูรณ์แบบ ตอกย้ำแลนด์มาร์คใหม่ฝั่งธนบุรี ตอบโจทย์ความครบครันทุกมิติ ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในฝั่งธนบุรี ประกาศรุกไตรมาสสุดท้าย จัดแคมเปญโปรโมชั่น “Catch Deals, if you can ช้อปคว้าดีล” มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก ONESIAM เพื่อลุ้นรับรางวัลและแลกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 67 – 30 พ.ย. 67ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า การเปิดให้บริการของโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ทำให้ ICS เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่สมบูรณ์แบบ รวมการใช้งานพื้นที่ทั้งรีเทล โรงแรม และพื้นที่สำนักงานอย่างลงตัว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน ช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้มาเยือนและชุมชนในพื้นที่ พร้อมเป็นจุดหมายใหม่ที่ครบวงจรสำหรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวสำหรับ “ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์” เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร พื้นที่ 5 ไร่ เป็นอาคารสูง 29 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร ตรงข้ามกับไอคอนสยาม ทำเลทองที่มีความโดดเด่นเดินทางสะดวกได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธาธารณะ และรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีเจริญนคร เชื่อมต่อตรงกับโครงการไอคอนสยามที่ด้านหลังติดโค้งน้ำเจ้าพระยาซึ่งรองรับการหมุนเวียนของทราฟฟิกจากท่าเรือสาธารณะถึง 99 ท่าเรือ ภายในโครงการประกอบด้วยธุรกิจ 3 ส่วน ได้แก่ 1. ธุรกิจค้าปลีก รูปแบบเป็นอาคารโลว์ไรส์ รวม 8 ชั้น โดยจับมือกับพันธมิตรคู่ค้าชั้นนำอีกกว่า 200 แบรนด์ 2. ไอซีเอส ออฟฟิศทาวเวอร์ พื้นที่สำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ระหว่างชั้น 6-8 พัฒนาภายใต้แนวคิดที่ต้องการส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ และ 3. โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ บริหารโดย ฮิลตัน บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจการบริการระดับโลก จ้าของแบรนด์ระดับโลกถึง 24 แบรนด์ ประกอบด้วยโรงแรมมากกว่า 8,000 แห่ง และห้องพักกว่า 1.2 ล้านห้องใน 126 ประเทศความโดดเด่นของ “ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์” ที่สร้างความแตกต่างจากค้าปลีกอื่นๆ ยังเป็นความครบครันทั้งด้านสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม จากกลยุทธ์การผนึกกำลังกับแบรนด์ชั้นนำ ที่เปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์” แต่ละตัวที่เข้ามาเติมเต็มให้ภาพโครงการมีความสมบูรณ์ ภายใต้โมเดล “บิสเนส แฟลกชิพ” ที่มีความพิเศษ แตกต่าง ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ นอกเหนือจาก “ฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์” ที่เปิดให้บริการล่าสุด ก่อนหน้านี้ ยักษ์ค้าปลีก “โลตัส” เลือกที่จะเปิดแบรนด์ใหม่ Lotus's Privé (โลตัส พรีเว่) พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต ประเดิมสาขาแห่งแรกที่โครงการไอซีเอส (ICS) เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลศิริราช” ที่เลือกเปิด “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนอกพื้นที่ครั้งแรกที่ไอซีเอสฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ย่านฝั่งธนฯ ได้เพิ่มมากขึ้น“จากการเปิดตัว “ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์” โครงการมิกซ์ยูส ที่ให้บริการครบครันทั้งพื้นที่รีเทล โรงแรม และพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศอย่างสมบูรณ์แบบ ยังเป็นการตอบรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงโค้งท้ายของปี ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 สถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศไทย มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 12,226,500 คน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% สร้างรายได้ 652,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2566” คุณไพรัช กล่าวด้านนายศิรพัฒน์ เลิศกังวาลไกล กรรมการบริหาร บริษัท ไอคอน โฮเทล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ที่ตั้งอยู่ในโครงการ ICS ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ถนนเจริญนคร มีห้องพัก 241 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มธุรกิจและนักเดินทางที่มาพักผ่อน โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งเป็นอาคารสูงเพียงแห่งเดียวในย่าน ทำให้สามารถรับชมวิวกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา ครอบคลุมทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี“โรงแรมแห่งนี้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนที่หรูหราและสะดวกสบาย พร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่กรุงเทพฯ คึกคักไปด้วยกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยไอคอนสยามและไอซีเอส เราเชื่อมั่นว่าโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ จะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและพักผ่อนในใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่เหมือนใคร” คุณศิรพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายเพื่อร่วมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ ICS ส่งแคมเปญโปรโมชั่น “Catch Deals, if you can ช้อปคว้าดีล” เอาใจนักช็อป ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก ONESIAM เพื่อลุ้นรับรางวัลและแลกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท ลุ้นโชค 2 ต่อ: ต่อที่ 1: ลุ้นรับแพ็กเกจความงามจากร้าน APEX, Gangnam Clinic และ The Ritz Clinic จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และต่อที่ 2: ช็อปครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์แลกของรางวัล เช่น SIAM GIFT CARD หรือคูปองส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ยังจัดมหกรรมความงามแห่งปี “ICS BEAUTY AND THE LISTS” ขนทัพบิวตี้ไอเท็มเด็ดมาให้เลือกช้อปลดสูงสุดกว่า 70% จากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบริการเพื่อความงามจากแบรนด์ดังมาให้เลือกสรรครบครัน พบกิจกรรมเพื่อความงามมากมายอาทิ กิจกรรมหาโทนสีที่ใช่กับ “Personal Color” กิจกรรม Beauty Pool : Lucky Time All You Can Beauty” ตักสินค้า Beauty ไม่อั้นใน 10 วินาที และกิจกรรมพิเศษ ICS Beauty Happy Fan รับสิทธิ์กระทบไหล่ศิลปินสุดฮอต ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้ากลุ่ม Health & Beauty ใน ICS เพื่องานนี้เท่านั้น กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567- 10 พฤศจิกายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก ICS