เปิดภาพสุดซี้ด! “ND มิสแกรนด์ เมียนมา” จาก “นายแบบสุดเซ็กซี่” สู่ผู้สร้างตำนานปามงฯ บนเวที “มิสแกรนด์อินเตอร์”

กลายเป็นอีกหนึ่งตำนาน เมื่อเกิดความวุ่นวายบนเวทีการประกวดรอบตัดสินของเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา (25 ต.ค.) หลังจากมิสแกรนด์เมียนมา ได้ตำแหน่งรองอันดับ 2 Miss Grand International 2024 แต่พอหลังจากการประกวดจบลง ก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้น ND ของประเทศพม่า ได้ทำการกระชากมงกุฎหน้าเวที ทำท่าคล้ายโยน และได้ดึงสายสะพายออก พร้อมกับมีทีมงานอุ้ม “แธ ซู เญียน” ฝ่าวงล้อมออกทันที ในขณะที่ตัวของสาวงามยังคงอยู่ในอาการร้องไห้ ออกจากฮอลล์ทันทีจากนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “น้องได้รอง 2 ถือว่าดีมากๆ ดีที่สุดสำหรับน้องในปีนี้นะครับ ผมพูดตรงๆ เพราะว่าน้องตั้งใจก็จริง น้องพร้อมก็จริง เก็บทุกเม็ดก็จริง แต่บางทีน้องก็ซีเรียสเกิน ความเก่งอาจจะเกินอายุ แต่เรื่องวุฒิภาวะอาจจะยังไม่พอ อย่างที่เห็นน้องอยู่ไม่ไหว อยู่ไม่ได้ สื่ออยากสัมภาษณ์น้องมากๆ นะครับ แต่น้องก็หายไป ส่วนเรื่องเขวี้ยงมงฯ ทราบแล้ว แต่ขออนุญาตดูก่อนว่าเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริง แล้วก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องไหม ผมไม่สามารถจะตอบได้ในตอนนี้สำหรับในเคสของเมียนมา เดี๋ยวจะปลดหรือไม่ปลดขออนุญาตชี้แจงอีกที” โดยกำหนดการจะแถลง ในเวลา 13.00 น. ในวันพรุ่งนี้ (27 ต.ค.)ด้าน ND มิสแกรนด์เมียนมา ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าจะคืนมงกุฎและขอไม่รับตำแหน่งใดๆ เนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมจากการประกวดดังกล่าว “ผมตัดสินใจคืนมงกุฎ Miss Grand International เนื่องจากความไม่ได้รับความยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมา และผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติ (National Director) ของ Miss Grand International ในปีต่อ ๆ ไปอีกแล้ว”โดยชาวโซเซียลได้เริ่มเปิดวาร์ปว่า ND มิสแกรนด์เมียนมา เป็นใคร? โดยเจ้าตัวชื่อว่ามีอาชีพเป็นนายแบบ ถ่ายแบบสุดเซ็กซี่ ชนิดที่ว่านอกจากภาพนิ่งแล้ว ยังมีความเคลื่อนไหว ที่ถ้าได้ดูแล้วซู้ดปาก ซี้ดกันจนน้ำลายไหล และยังเคยดำรงตำแหน่งซึ่งชื่อของเขาเริ่มเป็นรู้จักเมื่อติดต่อให้ลูกครึ่งไทย-เมียนมา เจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2022 มาเป็นตัวแทนประเทศพม่า ให้ดำรงตำแหน่ง Miss Grand Myanmar 2022 ไปประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นปีเดียวที่ได้ตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022ในอีกมุมนึง แม้สถานการณ์ในเมียนมา ในปัจจุบันจะน่าเป็นห่วง แต่เขาก็สามารถพานางงามเมียนมา ไปแสดงศักยภาพให้โลกได้เห็นในอีกหนึ่งมุมมอง