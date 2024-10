"เกีย เซลส์ (ประเทศไทย)" แทคทีม "เจฟ ซาเตอร์" จัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ต ในงาน "Make A Bold Move With The Kia EV5"

บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Make A Bold Move With The Kia EV5ฉลองความสำเร็จของการเปิดตัว The Kia EV5 รถยนต์เอสยูวีขนาดกลาง ไฟฟ้า 100% ที่ให้ความอเนกประสงค์เต็มรูปแบบ ส่งมอบความบันเทิงและโมเมนต์สุดประทับใจให้กับเหล่าลูกค้า ดีลเลอร์ และแฟน ๆ ของ เจฟ ซาเตอร์ พรีเซนเตอร์ The Kia EV5 ด้วยการมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานที่ชวนให้ทุกคนได้สัมผัสกับความกล้า (BOLD) ไปกับ The Kia EV5 พร้อมแทคทีม ‘เจฟ ซาเตอร์’ จัดมินิคอนเสิร์ตสร้างโมเมนต์ความประทับใจให้ผู้ร่วมงานในค่ำคืนสุดพิเศษแบบจัดเต็ม โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายฌ็อง–ดาวิด คริสติญอง อาเรล รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “สำหรับมินิคอนเสิร์ต ‘Make A Bold Move With The Kia EV5’ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือ หนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างจุดยืนของแบรนด์และแชร์โมเมนต์ร่วมกับลูกค้าเกีย ดีลเลอร์ และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อแบรนด์เกีย เราจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัว The Kia EV5 และ The Kia EV9 ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Immersive Exhibition เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของเกีย ไปจนถึงกิจกรรม Kia EV Playground ที่จัดขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่จนถึงมินิคอนเสิร์ต Make A Bold Move With The Kia EV5 สุดพิเศษในครั้งนี้ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จของ The Kia EV5 ในประเทศไทย รวมถึงยังเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับคอมมูนิตีของลูกค้าเกีย ตัวแทนจำหน่ายเกีย และพาร์ทเนอร์ รวมถึงแฟน ๆ ของเจฟ ซาเตอร์ ทั่วประเทศ เราเชื่อว่าการสร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายด้วยการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทุกคน คือ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง Brand Love”ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Make A Bold Move” ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เปิดให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับเรื่องราวความกล้าที่จะจุดประกายให้ทุกคนกล้าที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในชีวิต โดยไฮไลต์สำคัญของงานนี้ คือ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ‘เจฟ ซาเตอร์’ พรีเซนเตอร์ The Kia EV5โดยก่อนจะเข้าสู่โชว์หลักของมินิคอนเสิร์ต เจฟได้เปิดการแสดงด้วยเพลง ‘ไม่กล้า ไม่เกิด (Make A Bold Move)’ ซึ่งเป็นเพลงพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับแคมเปญ Make A Bold Move โดยเฉพาะ และเป็นเพลงที่เจฟมีส่วนในการเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองจากเรื่องราวความกล้า และแรงบันดาลใจของตัวเอง (สามารถรับฟังเวอร์ชันเต็มของเพลงได้ที่ https://www.youtube.com /@kia.thailand) ด้วยเนื้อหาของเพลงและท่วงทำนองที่หนักแน่น ส่งให้บรรยากาศมินิคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยพลังและความสนุกตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เรียกได้ว่างาน “Make A Bold Move with The Kia EV5” ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการชวนให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวตนของแบรนด์เกีย และ The Kia EV5 แล้ว แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกียและลูกค้า รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนได้มีประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้สัมผัสความโดดเด่นของรถยนต์ The Kia EV5 และ The Kia EV9 ที่เกียได้นำมาจัดแสดงให้ได้เห็นถึงจุดเด่นต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดย The Kia EV5 คือ รถเอสยูวีขนาดกลาง ไฟฟ้า 100% ที่มีระยะขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งไกลสูงสูงสุดถึง 665 กิโลเมตร และโดดเด่นในเรื่องความอเนกประสงค์และรูปทรงที่ถูกออกแบบให้มีความเป็นรถเอสยูวีอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นความกว้างขวางห้องโดยสารและพื้นที่ใช้สอย ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย และฟีเจอร์มากมายที่มอบความสะดวกสบายในระดับพรีเมียมให้กับผู้ขับและผู้โดยสาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ The Kia EV5 ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีปัจจุบัน The Kia EV5 ที่จำหน่ายในไทยมีทั้งหมด 4 รุ่นย่อย ได้แก่ 1) The Kia EV5 Light 2) The Kia EV5 Air 3) The Kia EV5 Earth Long Range และ 4) The Kia EV5 Earth Exclusive AWD โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 1,299,000 บาท The Kia EV9 รถยนต์เอสยูวีพรีเมียมขนาดใหญ่ 6 ที่นั่ง ไฟฟ้า 100% ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในประเทศไทย โดยรถยนต์รุ่นนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นเรื่องความอเนกประสงค์และความสะดวกสบาย และมีตัวเลือกการปรับที่นั่งได้หลากหลายนอกจากนี้ The Kia EV9 ยังได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกมากมาย อาทิ รถครอบครัวยอดเยี่ยมปี 2566 (Family Car of the Year) จาก นิตยสารยานยนต์ที่โด่งดังของโลกอย่าง Top Gear รวมถึงได้รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลกและรถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมของโลกปี 2567 จากงาน World Car Awards ปี 2567เจฟ ซาเตอร์ พรีเซนเตอร์ The Kia EV5 กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานครั้งนี้ว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเกียในฐานะพรีเซนเตอร์ The Kia EV5 และเจ้าของ The Kia EV5 Earth Exclusive AWD ต้องบอกว่า The Kia EV5 ไม่เพียงแต่มีดีไซน์ที่ทันสมัย แต่ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผมด้วย ทั้งในด้านการขับขี่ประจำวัน และการเดินทางในสไตล์ที่ผมชื่นชอบ นอกจากนี้หลายครั้งที่ผมเองก็มักจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการได้ใช้เวลากับตัวเองในรถสุดท้ายนี้ ขอบคุณ เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ที่จัดงานพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าและแฟน ๆ ของผม การร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่น่าประทับใจมากในการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับทุกคน และผมหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการก้าวออกมาทำตามความฝันอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกับ The Kia EV5"