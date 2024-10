ตามคาด! “ราเชล คุปตา” สาวงามจาก “อินเดีย” คว้ามงฯ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 “หลิน มาลิน” จอดรอบ 20 คน

ในที่สุดก็มาถึงวันที่แฟนนางงามทั่วโลกรอคอย สำหรับการประกวดรอบตัดสินที่จัดขึ้นค่ำคืนวันนี้ (25 ตุลาคม 2567) ที่ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 เพื่อเฟ้นหาเจ้าของมงกุฎคนที่ 12 โดยปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด มีสาวงามกว่า 68 ประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาชิงมงฯ ซึ่งคุณสมบัติของสาวงามต้องตรงบริบทเวทีคือ 4 B ได้แก่ Beauty Body Brain และ Businessเปิดเวทีแบบสับๆ สาวงาม 68 ประเทศออกมาปรากฎตัว ไฟลุกตั้งแต่ซีนเปิดกับโปรดักชั่นจัดเต็ม สมราคา 7 ล้าน ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบในการเนรมิตรเวทีในรอบไฟนอลนี้ โดยมีทำหน้าที่พิธีกรตลอดการประกวด เข้าสู่นาทีระทึก พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ไปรอพิชิตมงฯ ทอง ในรอบต่อไปเดือดต่อกับการแข่งขันรอบ Swimsuit (ชุดว่ายน้ำ) ทูพีช แบรนด์ MGI Swimwear อวดรูปร่าง การเดิน การโพสต์ แซบได้แซบไม่มีกั๊ก พิธีกรประกาศรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่มาถึงช่วงประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยผู้ที่คว้าตำแหน่ง POPULAR VOTE ผ่านทาง www.missgrandinternational.com สูงที่สุด ตกเป็นของเข้ารอบอัตโนมัติ ตามมาด้วยและโดยตัวแทนจากไทยทำดีที่สุดแล้วจอดแค่รอบ 20 คนสุดท้าย ไม่สามารถผ่านมายืน TOP 10 ได้เสียงเชียร์และธงชาติโบกสะบัด สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการ วันนี้มาพร้อมหน้ารองประธานมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล, อริสกา บุตรี เพอติวี่, อิสเบลลา เมนิม ฯลฯ เพราะผลการตัดสินไม่เพียงแค่ความสวย 4 B เท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วย “ทีมหลังบ้าน” ที่แข็งแรง และพร้อมจะเดินร่วมงานไปกับองค์กร MGI10 สาวงามกลับออกมาเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ Stop The War And Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ อันเป็นหัวใจหลักและภารกิจสำคัญของ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อร่วมขับเคลื่อนโลกให้เกิดความสงบสุข ทั้งในระดับครอบครัว และระดับประเทศจากนั้นเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจ เมื่อมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ขึ้นกล่าวอำลาตำแหน่งน้ำตาอาบแก้ม พร้อมส่งมอบมงกุฏคืนให้กับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เพื่อเตรียมส่งมอบมงกุฏและภารกิจให้กับควีนคนใหม่10 สาวถอดร่างกลับมาเดินชุดราตรี งานนี้ทำเอากรี๊ดแตกทั้งฮอลล์ เมื่อโชว์ใช้เพลง Moonlit Floor ของนักร้องระดับโลกชาวไทยขวัญใจทุกคน พิธีกรประกาศผล TOP 5 ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นระทึก บีบหัวใจที่สุด ได้แก่และเข้าสู่การตอบคำถามเพื่อแสดงทัศนคติและสมอง เพื่อหาคนที่ตอบได้ดีที่สุด และไม่ตายไมค์ คู่ควรกับมงกุฎอันทรงเกียรติที่สาวๆ ใฝ่ฝัน จากนั้นเป็นนาทีหยุดโลกแล้วนาทีแห่งความระทึกใจก็มาถึง พิธีกรประกาศประกาศตำแหน่งรองอันดับ 4 ได้แก่ มิสแกรนด์ บราซิล (TALITA HARTMANN : ทาลิตา ฮาร์ทมานน์ ตำแหน่งรองอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์ ฝรั่งเศส (SAFIETOU KABENGELE : ซาฟีตู กาเบนเกเล)ตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์ เมียนมาร์ (Thae Su Nyein : แธ ซู เญียน)เหลือนางงาม 2 คนบนเวที มิสแกรนด์ อินเดีย จับมือกับ มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์ ท่ามกลางกองเชียร์ของสองประเทศ พิธีกรประกาศ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ได้แก่ตัวเต็งกองเชียร์แทบลืมหายใจตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์ (Christine Juliane Opiaza : คริสติน จูเลียน โอเปียซา)โดยมิสแกรนด์ทั้ง 10 คนจะได้ร่วมทำงานกับองค์กร มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 พร้อมเดินทางปฏิบัติภารกิจทั่วโลก พร้อมอยู่ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตลอด 1 ปีสำหรับรางวัล Best National Costume ได้แก่ มิสแกรนด์ บราซิล, เอกวาดอร์ และ ฮอนดูรัส