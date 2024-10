สุดอบอุ่น! “ZEROBASEONE” คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย แฟนไทยฟิน Production ปัง สมมงไอคอนแห่งเจน 5

คอนเสิร์ต “2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN BANGKOK” ได้แบ่งออกเป็น 4 พาร์ทจัดหนักจัดเต็ม เสริมทัพด้วย Production แสงสี เสียง คุณภาพจากทีมผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS / PROUD2 และทีมศิลปินได้ตั้งใจเตรียมมาให้แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ! เริ่มต้นพาร์ทแรกด้วยการเปิดโชว์ด้วย 4 บทเพลงจัดเต็ม “Road Movie” / “Take My Hand” / “New Kidz on the Block” และ “KILL THE ROMEO” ก่อนแวะทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาไทยสุดน่ารัก โดนตกไปตาม ๆ กัน และส่งท้ายพาร์ทแรกด้วยสเตจเพลง “CRUSH” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้สนั่นฮอลล์ต่อด้วยพาร์ทที่ 2 กับบทเพลงฮิตหลาย ๆ บทเพลงที่แฟน ๆ ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์อย่าง “In Bloom” / “Insomnia” / “Good Night” ซึ่งในพาร์ทนี้มีไฮไลท์พิเศษเป็นโชว์โซโล่ และ ยูนิตของ “ZEROBASEONE” โดยเริ่มจากโชว์โซโล่เดี่ยวของ “ZHANG HAO” (จางฮ่าว) กับเพลง “Always” ก่อนส่งเข้าโชว์ยูนิตแรกกับเพลง “Over Me” มีสมาชิกประกอบไปด้วย“RICKY” (ริคกี้) / “KIM JI WOONG” (คิมจีอุง) / “PARK GUN WOOK” (พัคกอนอุค) และ “SEOK MATTHEW”(ซอกแมทธิว) และต่อเนื่องด้วยโชว์ของอีก 4 สมาชิกที่เหลืออย่าง “SUNG HAN BIN” (ซองฮันบิน) / “KIM TAE RAE”(คิมแทแร) / “KIM GYU VIN” (คิมกยูบิน) และ “HAN YU JIN” (ฮันยูจิน) ในบทเพลง “Switch” และสนุกกันต่อเนื่องกับเพลง “En Grade” / “Say My Name” และ “난 빛나 (Here I Am)” เพลงที่แฟนคลับทุกคนคิดถึง เรียกได้ว่าเป็นการปิดพาร์ทโชว์ที่ 2 ไปแบบอบอุ่นสมความคิดถึงสุด ๆและพาร์ทที่ 3 ก็เริ่มขึ้นทันทีไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องรอนาน พาร์ทนี้เต็มไปด้วยเพลงเพราะ ๆ และ Performance ที่แข็งแรงกับบทเพลงอย่าง “Dear ECLIPSE” / “HOT SUMMER” / “SWEAT” / “Kidz Zone” / “Feel The POP” และ “GOOD SO BAD” ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด ซึ่งแฟน ๆ ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ร้องแฟนชานท์กันแบบดังสนั่น ก่อนเข้าสู่ช่วง ENCORE ซึ่งนับเป็นพาร์ทที่ 4 พาร์ทสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้ว แต่เอเนอจี้ของทั้ง 9 คนไม่มีดรอปลงเลย! เรียกว่ามืออาชีพเอาเวทีอยู่แบบสุด ๆ ด้วยเสน่ห์ที่เหลือล้นของทั้ง 9 คน กับเพลง“YURA YURA” / “우주먼지 (and I)” / “Sunday RIDE” และ “HELLO”โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมงกับ 23 บทเพลง “ZEROBASEONE” ไม่ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยต้องผิดหวังจริง ๆ ทุกช่วงเวลาในคอนเสิร์ตคุ้มค่ามาก ๆ เพราะถูกจัดเรียงSetlist มาเป็นอย่างดี เสริมด้วย PRODUCTION แสง สี เสียงระดับคุณภาพที่ไม่ดูถูกคนดู เรียกว่าสนุก มันส์ กันแบบนอนสต็อป ไม่มีอ่อม สามารถดูดดูคนดูให้อยู่ร่วมในโชว์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบสมมงกับฉายาไอคอนแห่งเจน 5 จริง ๆ โดยในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตแฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับน้อง ๆ ด้วยโปรเจกต์กล่องไฟ และป้ายแบนเนอร์ที่มีข้อความน่ารัก ๆ ว่า “การได้รัก ZEROBASEONE คือความทรงจำที่สว่างไสวที่สุดในชีวิตของ ZEROSE” นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ สุดอบอุ่นส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่ง “ZEROBASEONE”สัญญาว่าจะมีผลงานใหม่ ๆ มาให้แฟนได้ติดตามกันอย่างแน่นอน ฝากแฟน ๆ รอติดตามกันด้วย จนกว่าจะพบกันใหม่โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert