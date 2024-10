“ยูคยอม” โชว์จัดเต็มพร้อม Production สุดปัง ทั้ง “2 รอบการแสดง” คอนเสิร์ตนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกันเต็มพื้นที่จัดการแสดง สมกับที่ยูคยอมเคยได้พูดไว้ในงานแถลงข่าวว่า “คอนนี้ผมทำถึงแน่นอนครับ” พวกเราเชื่อใจยูคยอมได้จริง ๆเพราะทุกอย่างในคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี พิเศษให้กับแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ การันตีคุณภาพด้วยทีมผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ปร่วมกับ YJ PARTNERS และ PROUD2คอนเสิร์ต “2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN BANGKOK” เริ่มต้นด้วยบทเพลง “When U Fall” และ“Running Through The Rain” ก่อนแวะทักทายแฟนคลับชาวไทยแบบน่ารักปากหวานสุด ๆ เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นสมกับที่แฟน ๆ รอคอยหนุ่มคนนี้อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตในประเทศไทยมาตลอด และส่งต่อให้กับอีกหลายบทเพลง ยกตัวอย่างเช่น“LOLO” / “WOOYAYAYA” และความ Special กับสเตจเพลง“Take It Slow” ในเวอร์ชั่นที่ทำใหม่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ต่อด้วยเพลงสนุก ๆ อย่าง “Say Nothing” / “SHE” / “Dance” ซึ่งพาร์ทนี้เรียกได้ว่าฮอตมาก! ยูคยอมได้โชว์ความสามารถพิเศษด้วยการเต้นแบบจัดเต็มสมกับเป็นเมนแดนซ์ ที่แม้จะเป็นมักเน่ในสายตาของแฟนคลับ แต่ก็เติบโตอย่างมีคุณภาพในฐานะศิลปินเดี่ยว และก็ไม่ให้แฟนคลับได้พักกันเลยส่งต่อเวทีให้กับ “DJ Wegun” มิกซ์เพลงฮิตออกมาได้ปังและเดือดสุด ๆ และอากาเซ่ก็น่ารัก ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดทั้งโชว์ก่อนที่เจ้าของเวทีอย่างยูคยอมจะกลับขึ้นมาแสดงอีกครั้งกับบทเพลงที่แฟน ๆ ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์อย่าง “Be Alright” / “All About U” / “Summer Blues” / “LA SOL MI” / “1 MINUTE” โดยตลอดการโชว์ยูคยอมได้เดินไปหาแฟน ๆ ทั่วทั้งฮอลล์แบบสุดใกล้ชิด สมกับที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเวทีคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของทัวร์นี้! โดยในช่วงพาร์ทENCORE ช่วงสุดท้ายของโชว์ ยูคยอมก็ยังจัดหนักจัดเต็มความสนุกให้แฟน ๆ แบบเอเนอจี้ไม่มีดรอป กับจังหวะสุดมันส์ในเพลง “WUH” รวมถึงยังนำเพลง “1+1” ที่แฟน ๆ คิดถึงจากผลงานการแต่งเพลงของยูคยอมในฐานะ GOT7 มาโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ด้วย ก่อนปิดท้ายด้วยเพลงสุดมันส์อย่าง “Hard Carry” เต้นกันฮอลล์แทบแตกสมมงคนที่มี “ไลน์เต้นเท่เกิ๊น” จริง ๆตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม ยูคยอมขนทุกเพลงของตัวเองมาฝากกันแบบครบถ้วน โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ตั้งใจจัด เรียงบทเพลงมาเป็นอย่างดี ใส่ไม่ยั้งทั้งคุณภาพงานโชว์ แสง สี เสียง Production สุดปังสำหรับแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ มีเพลงพิเศษที่ยังไม่ปล่อยอย่างเป็นทางการมาร้องให้ฟังกันด้วย แถมยังแอบไปฝึกซ้อมร้องเพลงไทยอย่างเพลง “ดอกไม้ที่รอฝน” THE TOYS x NONT TANONT มาเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะ! งานนี้เรียกว่าทำถึง ทำเกิน คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริง ๆ เป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยจะเป็นบ้านอีกหลังของยูคยอมเสมอและเพื่อเป็นการขอบคุณในทุกความเชื่อใจที่มีให้กัน ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับยูคยอมด้วยคลิปโปรเจกต์สุดซึ้งในทั้ง 2 วัน พร้อมข้อความน่ารัก ๆ ว่า “TRUST in you” (ไว้วางใจในตัวคุณ) และ “We will be the shining moonlight for YUGYEOM” (พวกเราจะส่องแสงมาที่ยูคยอมตลอดไป) พร้อมกับเปิดกล่องไฟเป็นภาพความหมายดี ๆ อีกด้วย นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert#유겸 #YUGYEOM#2024YUGYEOMTOUR#2024TRUSTY_IN_BANGKOK#AOMG #BEX