5 เหตุผลห้ามพลาด ‘Exhuma’ หนังสยองขวัญแห่งปีถล่มรายได้สุดบ้าคลั่งที่เกาหลี

1. กวาดรายได้สูงสุดแห่งปี ทุบสถิติหนังสยองเกาหลี : สร้างปรากฏการณ์ถล่มรายได้แบบไม่มีหนังเรื่องอื่นโค่นได้ สำหรับ Exhuma หนังสยองขวัญที่สร้างกระแสร้อนแรงตั้งแต่ก่อนฉาย ทำให้แฟนหนังชาวเกาหลีแห่กันไปดูจนแน่นโรง โดยมียอดขายตั๋วในประเทศเกาหลีใต้ สูงถึง 11.9 ล้านใบ ขึ้นแท่นหนังเกาหลีที่กวาดรายได้มากที่สุดในปี 2024 ครองแชมป์มาตั้งแต่ต้นปีแบบไม่มีหนังเรื่องอื่นมาโค่นได้ แถมยังทุบสถิติเป็นหนังสยองขวัญที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในเกาหลี โค่นแชมป์เก่าอย่าง Train To Busan และ The Wailing ไปเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกวาดรายได้ทั่วโลกไปสูงถึง 98 ล้านเหรียญฯ ตอกย้ำความสำเร็จว่า นี่คือหนังเกาหลีที่ถูกใจแฟนหนังสยองทั่วโลกอย่างแท้จริง2.ขนทัพ 4 นักแสดงระดับแม่เหล็กของเกาหลี : อาจกล่าวได้ว่านี่คือหนังสยองขวัญที่มีนักแสดงเบอร์ใหญ่สุด เท่าที่หนังเกาหลีเคยมีมาก็ว่าได้ นำโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง ชเวมินซิก จากหนังระดับตำนานอย่าง Old Boy และหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของเกาหลีอย่าง The Admiral : Roaring Currents ในบทปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ย ร่วมด้วยสองนักแสดงชายหญิงสุดฮ็อตแห่งยุคอย่าง คิมโกอึน นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทจากซีรีส์ Goblin : The Lonely and Great God, Little Women และอีโดฮยอน จากซีรีส์ Glory และ Sweet Home โดยทั้งสองรับบทหมอผีที่มีชื่อเสียง และปิดท้ายด้วยนักแสดงตลกขวัญใจคนเกาหลี ยูแฮจิน จาก Confidential Assignment และ Veteran ที่พลิกบทบาทมารับบทสัปเหร่อ กลายเป็นหนังสยองขวัญที่รวมดาราระดับแม่เหล็กไว้มากที่สุด3. รวมความหลอนสุดผวาที่คุณคาดเดาไม่ได้ : โดย Exhuma เริ่มต้นความสยองจากครอบครัวชาวเกาหลีสุดมั่งคั่งที่ใช้ชีวิตในอเมริกา ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดที่อธิบายไม่ได้กับสมาชิกในบ้าน ทำให้พวกเขาต้องเรียก สองหมอผีอย่าง ฮวาริม (รับบทโดย คิมโกอึน) และบงกิล (รับบทโดย อีโดฮยอน) มาคลี่คลายเหตุการณ์ โดยเรื่องหลอนทั้งหมดเกี่ยวโยงกับสุสานของตระกูลในเกาหลี ทำให้ทั้งสองต้องติดต่อ ซังด็อก (รับบทโดย ชเวมินซิก) ผู้เชี่ยวชาญทางฮวงจุ้ย และสัปเหร่ออย่าง ยองกึน (รับบทโดย ยูแฮจิน) มาร่วมทำพิธี เพราะทางเดียวที่จะแก้ได้ คือการขุดหลุมศพของบรรพบุรุษขึ้นมา โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สุดสยอง ที่อยู่เหนือทุกการควบคุม นี่คือหนังสยองขวัญที่มาพร้อมกับพล็อตเหนือการคาดเดา ที่อาจเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของเกาหลี จนเป็นที่ถกเถียงและพูดถึงอย่างมาก หลังหนังเข้าฉาย4.กวาดคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์ทั่วโลก : นอกจาก Exhuma จะถูกใจผู้ชมชาวเกาหลี จนเกิดกระแสปากต่อปาก และขายตั๋วได้มากถึง 11.9 ล้านใบแล้ว ยังถูกใจเหล่าบรรดานักวิจารณ์จากทั่วโลก จนสามารถคว้าคะแนนเฉลี่ยในแง่บวกจากเว็บไซด์ Rotten Tomatoes สูงถึง 93% ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับหนังสยองขวัญ และคว้าคะแนน Audience Score สูงถึง 88% ซึ่งถือว่าสูงมากเช่นกัน สำหรับหนังแนว Horror ที่โดยปกติแล้ว มักจะไม่ได้คะแนนสูงถึงระดับนี้ โดยล่าสุด Exhuma เพิ่งชนะรางวัลใหญ่ๆหลายสาขาจาก Baeksang Art Awards เวทีรางวัลด้านบันเทิงที่ทรงเกียรติของเกาหลี โดย คิมโกอึน ชนะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม, อีโดฮยอน ชนะรางวัลนักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม และ จางแจฮยอน คว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาได้สำเร็จ5.สยองแบบสมจริง ใช้ CG น้อยที่สุด : ผู้กำกับ จางแจฮยอน ให้สัมภาษณ์ว่า เขาต้องการให้ทุกอย่างที่ปรากฏบนจอของภาพยนตร์ Exhuma ออกมาสมจริงมากที่สุด จึงเลือกถ่ายทำในสถานที่จริง ใช้การสร้างฉากจริง และสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากจริงๆ มากกว่าการถ่ายทำในสตูดิโอ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในขั้นตอน Post-Production ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยในบางฉากนั้น นักแสดงต้องแต่งหน้าประกอบฉากและแต่งเมคอัพนานถึง 6 ชั่วโมง ทำให้ความสยองของ Exhuma ออกมาสมจริงมากที่สุด สามารถติดตามรับชมซับไทยและพากย์ไทย ดูได้ที่ Viu ที่เดียวเท่านั้น