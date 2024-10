ที แอนด์ ซี นำ Baseus (เบซุส) อุปกรณ์เสริมสมาร์ทแกดเจ็ต ลุยงาน Thailand Mobile Expo 2024 เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “กลัฟ คณาวุฒิ”คนแรกในประเทศไทย

ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทย ล่าสุดได้รับความเชื่อมั่นจากแบรนด์อุปกรณ์เสริม - สมาร์ทแกดเจ็ต (Smart Gadget) ชื่อดังระดับโลกที่จำหน่ายกว่า 100 ประเทศ มากกว่า 13 ปี ให้เป็นผู้ทำการตลาดและตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดงานงานเปิดตัวแบรนด์เบซุส พร้อมแนะนำสินค้าไฮไลท์ และเปิดตัวพระเอกหนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทย ด้วยลุคหล่อ เท่ ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในงาน Thailand Mobile Expo 2024 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม นี้ ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ Jack Zhang Baseus APAC Director และ คุณรชต มาชัยยะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ของ BaseusThailand พร้อมชมไฮไลท์โชว์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ” มาพร้อมกับบทเพลงอันไพเราะจากนั้นร่วมพูดคุยแชร์ไลฟ์สไตล์การเลือกใช้สมาร์ทแกดเจ็ตของBaseus ซึ่งเปรียบเสมือนมีแอคเซสเซอรี่ช่วยประดับเสริมลุคให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน โดดเด่น ทันสมัย ไม่ซ้ำใคร ซึ่งทาง Baseus Thailand มองว่าคุณกลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสม และลงตัว ซึ่งคุณกลัฟเป็นนักแสดงที่มีความสามารถ ลุคหล่อ เท่ มีสไตล์ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมิตรกับแฟนคลับทุกคน ซึ่งภาพลักษณ์นี้สอดคล้องกับแบรนด์ Baseus ที่นำเสนอเทคโนโลยี "ใช้งานง่าย มั่นใจได้ ใส่ใจคุณ" และยังเป็นศิลปินที่มีฐานแฟนคลับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือGen Z ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยเสริมสร้าง Brand Awareness ให้ Baseus พร้อมแชร์ประสบการณ์ดีๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์Baseus ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้รู้จักและ เลือกช้อปอุปกรณ์เสริมของBaseus เพื่อความบันเทิงในชีวิตประจำวันและหวังว่าจะช่วยผลักดันให้ยอดขายสินค้าเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปBaseus (เบซุส) เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 และเป็นแบรนด์สมาร์ทแกดเจ็ต (Smart Gadget) หรือ อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี นานกว่า 13 ปี และในปัจจุบันนำสินค้าเข้าตลาดกว่า 100 ประเทศทั่วโลกโดย " Baseus " - เบซุส มาจากแนวคิด “Base on User” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้งานเป็นหลัก ทำให้ Baseus โดดเด่นในด้านการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และราคาที่เหมาะสม จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคกว่า3,000 ล้านคนทั่วโลก ด้วยกระแสความนิยมนี้ส่งผลให้คว้ารางวัลการออกแบบอุตสาหกรรมระดับโลก 171 รางวัล และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 2,084 รายการทีเดียว นอกจากนี้ Baseus ยังเป็นบริษัทกลุ่มแรกๆ ที่ได้นำเทคโนโลยี GaN (Gallium Nitride) Charger มาใช้อย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ชาร์จมีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น จนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากผู้ใช้งานทั่วโลกสำหรับตลาดในเมืองไทย แบรนด์ Baseus เริ่มมีจำหน่ายตั้งแต่ปี 2016 ล่าสุดได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดประเทศไทย โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยี โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัย และให้บริการผู้บริโภคแบบครบวงจร ปัจจุบัน Baseus Thailand ได้สร้างช่องทางการขายที่แข็งแกร่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและทดลองสินค้า Baseus ที่ช็อป AIS telewiz, True dtac ร้านค้าชั้นนำอย่าง BaNANA IT, BeBePhone, Jaymart, Power Mall, Srisook telecom, Stamp Group, Studio7, TG Fone และตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศ รวมถึง ช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆสมาร์ทแกดเจ็ต Baseus ซื้อง่าย ใช้ดี ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มั่นใจได้เพราะ Baseus ในประเทศไทยมีนโยบายรับประกันสินค้าเริ่มต้น 12 เดือน และนานสูงสุดถึง 24 เดือน ผู้บริโภคสามารถติดต่อเคลมสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ได้ทำการซื้อสินค้า หากสินค้ามีปัญหาในระยะเวลารับประกัน ลูกค้าไม่ต้องรอซ่อม Baseus เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที และในบริเวณงานครั้งนี้ จัดให้มีบูธการแนะนำสินค้าไฮไลท์ของ Baseus ประกอบไปด้วย• Baseus Bowie H1i Noise-Cancellation Wireless Headphonesดีไซน์สวย ทันสมัย น้ำหนักเบา ใส่สบาย ระบบตัดเสียงรบกวนดีเยี่ยม ANC -38 dB (เปิด-ปิดได้ที่ตัวเครื่อง), Hires Audio ทำเสียงคมชัดเหมือนต้นฉบับรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบไร้สายและมีสาย (Jack 3.5) ใช้งานสูงสุด 100 ชั่วโมง เล่นเกมส์ไม่ดีเลย์ 0.038s ราคาเพียง 2,199 บาท• Baseus Bowie MZ10 True Wireless Earphonesการตัดเสียงรบกวน ANC -25dB Game mode ระบบความหน่วงต่ำ 0.06s ใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง Mic 4 ตัว ทำให้เสียงขณะพูดคมชัด เบสแน่น ปรับแต่งเสียงผ่าน Application กันน้ำระดับ IPX4 (กันฝน กันเหงื่อ) ราคาเพียง 1,399 บาท• Baseus Eli Sport 1 Open-Ear True Wireless Earbudsดีไซน์ใหม่ สไตล์ sport กันน้ำ IPX4 (สามารถกันฝน และกันเหงื่อขณะออกกำลังกายได้) ไดรเวอร์เบส แบบไดนามิก 16.2 มม. ไมค์ 4 ตัว ไม่มีสะดุดทุกการสนทนา ลดเสียงรบกวนในการโทรด้วย AI ชั่วโมงเร่งด่วน ชาร์จ 10 นาทีใช้ได้ถึง 2 ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง ความหน่วงต่ำพิเศษที่ 0.06s สำหรับโหมดเกม เชื่อมต่อพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ (Auto Switch) ราคาเพียง 3,399 บาท• Baseus Bass 15 Clip Open-Ear True Wireless EarphonesOpen-Ear สไตล์ Sport สวยเท่ นำเทรนด์สุดแฟชั่น น้ำหนักเบา สบาย ใส่ได้นานไม่เจ็บหูใช้งานได้สูงสุด 30 ชั่วโมง Dual – Mic ENC (เสียงคมชัด) ขณะพูด กันน้ำระดับ IPX4 (ละอองน้ำ) ราคาเพียง 1,699 บาทสำหรับสายแอคเซสเซอรี่อุปกรณ์เสริมห้ามพลาดงานนี้ เพราะมีโปรโมชั่นและดีลดีสุดๆ กับลัคกี้ดีล 1 ชิ้น ลด10%, ช้อปเพลินเกิน 2 ชิ้น ถูกลง 25% และโปรคลังแตก ลดแหลกถึง 40% หรือช้อปได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกมากมายSHOPEE • Baseus Official Store >> https://bit.ly/46v6sWO • Baseus Thailand >>https://bit.ly/3LM24JcTikTok • Baseus.thailand >> https://bit.ly/4dohMpcLAZADA • BaseusThailand >> https://bit.ly/4aPH9PD • Baseus Official Store >>https://bit.ly/3RduRthใช้งานง่าย มั่นใจได้ ใส่ใจคุณ เลือกเบซุส Baseus