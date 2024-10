อดีตเมียแฉแหลก! "ชเว มินฮวาน" เที่ยวหญิงบริการตอนแต่งงานกัน-ทำพฤติกรรมขายหน้าต่อหน้าครอบครัว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ยูลฮีได้แชร์ความคิดของเธอเกี่ยวกับการหย่าผ่านช่อง YouTube ของเธอชื่อว่า 'บ้านของยูลฮี' (Yulhee's House)เกี่ยวกับการปรากฏตัวของเธอในรายการ 'Now, I'm Alone' ของ TV Chosun เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ยูลฮีเปิดเผยว่า "ฉันดูด้วยความกลัวและประหม่า มันรู้สึกเหมือนฉันกำลังประเมินตัวเอง ฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่สามารถประเมินตัวเองได้อย่างเป็นกลางถ้าฉันร้องไห้ ฉันคิดว่า 'ทำไมคนถึงพูดจารุนแรงกับฉันแบบนี้?' ดังนั้นฉันจึงอยากมองตัวเองจากมุมมองของคนนอก" เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า "มีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกเศร้าและซึมเศร้า ฉันคิดว่า 'ฉันควรเล่าความจริงทั้งหมดในมุมของฉันไหม?' การเลือกที่จะหย่าของฉันเป็นทั้งเพื่อตัวฉันเองและเพื่อลูกๆ ด้วย"เธอกล่าวต่อไปว่า "เราไม่ได้มีการฟ้องร้องคดี เราตกลงหย่ากันด้วยความเห็นชอบร่วมกัน เราพูดคุยกัน และไม่มีการพูดถึงว่าใครผิดใครถูก มีบางครั้งที่ฉันรู้สึกว่าโดนตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมและสงสัยว่าฉันสมควรได้รับคำวิจารณ์แบบนี้หรือเปล่า"ยูลฮียังแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับคำวิจารณ์ที่ส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลราคาแพง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8 ล้านวอน (ประมาณ 2 แสนบาท) ต่อเดือน"โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษนี้เป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้ว และมันไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้น ไม่มีใครจะส่งลูกไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไปหนึ่งชั่วโมงครึ่ง มันก็เหนื่อยสำหรับฉันเหมือนกัน ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าแม่ต้องอยู่ในสภาวะที่สบายใจ เพื่อที่ลูกๆ จะมีความสุข เรื่องนี้ถูกบิดเบือนไป ทั้งฉันและอดีตสามีต่างก็เห็นพ้องเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และเราทั้งคู่รู้สึกว่าเราสามารถจัดการได้"แม้จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียน แต่เธอยืนยันว่านี่ไม่ใช่เหตุผลของการหย่าร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ยูลฮีกล่าวถึงการที่มินฮวานไปบาร์หญิงบริการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เธอเล่าว่า"ประมาณหนึ่งปีก่อนที่เราจะหย่ากัน มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และหลังจากนั้นชีวิตสมรสของเราก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ฉันอดทนกับความยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกและการทะเลาะวิวาทได้ และฉันยังสนุกกับการอยู่กับครอบครัวใหญ่ แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น ฉันไม่สามารถทนอยู่ในบ้านนั้นได้อีกต่อไป มันกลายเป็นเรื่องยากที่ต้องเผชิญหน้ากับครอบครัว"เธอกล่าวต่อว่า "มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขา (มินฮวาน) จับร่างกายของฉันต่อหน้าครอบครัวของเขา และยัดเงินใส่หน้าอกของฉัน นี่คือก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเขาไปบาร์หญิงบริการ ขณะดื่มกับครอบครัว มีเงินสดวางอยู่รอบๆ แม่สามีของฉันกำลังล้างจาน และอดีตสามีของฉันก็พับเงินแล้วใส่เข้าไปในเสื้อชุดนอนของฉันใกล้กับหน้าอกของฉัน ตอนนั้นฉันไม่รู้เรื่องบาร์หญิงบริการเลย แต่หลังจากที่รู้เรื่องนี้ ฉันก็เข้าใจว่าเขาคงติดเป็นนิสัย"เธอยังได้อธิบายและสาธิตวิธีที่มินฮวานพับเงินและใส่ไว้ในหน้าอกของเธอยูลฮีกล่าวเพิ่มเติมว่า "มันเหมือนชิ้นส่วนของเรื่องราวเริ่มมาประกอบกัน แม้แต่ต่อหน้าพ่อตาและแม่สามีของฉัน เขาก็จะจับอวัยวะส่วนตัวและหน้าอกของฉัน ฉันคิดว่าเขาแสดงความรักเกินจริงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์"มินฮวานและยูลฮีแต่งงานกันในปี 2018 และมีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวฝาแฝดสองคน แต่ทั้งคู่หย่าร้างกันในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และมินฮวานได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรล่าสุด ชเว มินฮวาน สมาชิกวง F.T. Island จะหยุดทำกิจกรรมในวงการบันเทิงอย่างไม่มีกำหนด หลังจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการไปบาร์หญิงบริการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ต้นสังกัดของชเว มินฮวาน FNC Entertainment ได้ออกแถลงการณ์ดังนี้:"ถึงแม้ว่าทางค่ายจะยืนยันรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของศิลปิน เช่น เรื่องราวปัญหาจากการสมรสได้ยาก แต่เรายังคงรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อความผิดหวังที่ประชาชนและผู้ชมจำนวนมากอาจรู้สึกจากชเว มินฮวาน ด้วยเหตุนี้ ชเว มินฮวานจึงตัดสินใจที่จะหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนด รวมถึงรายการที่เขาปรากฏตัวพร้อมลูกๆ ด้วย""เราขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อการที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจและกังวล"ในวันเดียวกัน ตัวแทนจากรายการ The Return of Superman ของ KBS2 ก็ได้ยืนยันกับสื่อต่างๆ ว่า “การถอนตัวของชเว มินฮวานจากรายการนี้ได้ถูกตัดสินใจแล้ว และไม่มีเนื้อหาที่ถ่ายทำล่วงหน้าเพื่อออกอากาศในตอนนี้”