"โทนี่ สตาร์ค" ฝากข้อความถึง "อีลอน มัสก์" : "ควบคุณพฤติกรรมของคุณหน่อย"

โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ และอีลอน มัสก์ เคยร่วมฉากสั้น ๆ ร่วมกันในภาพยนตร์มาร์เวลเรื่อง "Iron Man 2" เมื่อปี 2010 ซึ่งในฉากนั้นโทนี่ สตาร์ค ที่รับบทโดยดาวนีย์ ได้พบกับมัสก์ที่สนามแข่งมอนาโค กรังด์ปรีซ์ ซึ่งถือเป็นฉากที่ลงตัว เพราะผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ มาร์ค เฟอร์กัส เคยกล่าวกับนิตยสาร New York ว่า มัสก์คือแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของการสร้างตัวละครโทนี่ สตาร์ค เนื่องจากบุคลิกอันมั่นใจเกินขนาด และอารมณ์ร้อนแรงในเรื่องเทคโนโลยีของเขาล่าสุด ในรายการสัมภาษณ์ "On with Kara Swisher" ดาวนีย์ถูกถามตรง ๆ ถึงความเห็นของเขาต่อมัสก์ที่ “ใช้ชีวิตเป็นโทนี่ สตาร์ค” ในชีวิตจริงโดย ดาวนีย์ จูเนียร์ ตอบว่า “ผมพบเขาแค่ไม่กี่ครั้ง” ก่อนเสริมว่า “ในฐานะชายอเมริกันผิวขาวที่กำลังจะอายุครบ 60 ปีและอยู่ในช่วงฟื้นฟูชีวิต ผมก็เพียงแค่หวังว่าเขาจะควบคุมพฤติกรรมของเขาให้มากขึ้นหน่อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกนะ"เขายังบอกอีกว่า อีลอน มัสก์ ทำหลายเรื่องที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ อย่างโครงการอวกาศ แต่ก็คงไม่ได้เป็นข้ออ้างสำหรับการทำพฤติกรรมในด้านลบหลาย ๆ เรื่อง "แต่ก็ต้องยอมรับถึงผลงานหลายอย่างที่เขาทำ ก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเขาอยู่เหมือนกัน”ก่อนหน้านี้ มาร์ค เฟอร์กัส ผู้เขียนบท "Iron Man" เคยให้สัมภาษณ์ในปี 2022 ว่า ตัวละครโทนี่ สตาร์คที่เขาสร้างขึ้นนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างมัสก์, โดนัลด์ ทรัมป์ และสตีฟ จ็อบส์โดย เฟอร์กัส มองว่าหากเอาบุคลิกแบบ มัสก์ มาผสมกับเฉลียวฉลาดของ จ็อบส์ และการแสดงตัวแบบ ทรัมป์ ก็จะได้เป็นตัวละครที่มีทั้งความสนุก น่าสนใจ และยังมีพื้นฐานด้านธุรกิจที่สมจริงมัสก์ดำรงตำแหน่งซีอีโอของเทสล่า เป็นผู้ก่อตั้ง SpaceX และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม X ในปัจจุบัน แม้เขาจะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสีย งและสร้างความขัดแย้งในวงการอยู่บ่อยครั้ง เขามักจะแสดงความเห็นแบบไม่เกรงกลัวอะไรในเรื่องต่าง ๆ และล่าสุดยังออกโรงสนับสนุนให้ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีอย่างเต็มตัว ถึงขั้นไปขึ้นเวทีหาเสียงด้วยโดยนักแสดงฮอลลีวูดหลายคน เช่น ไมเคิล คีตัน ก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นโจมตี มัสก์ และ ทรัมป์ ว่าไม่ได้จริงใจต่อบรรดาประชาชนที่สนับสนุนพวกเขาเลย “พวกเขาไม่ได้เคารพพวกคุณจริง ๆ หรอก และหัวเราะเยาะคุณลับหลัง พวกเขาไม่อยากคบค้าสมาคมกับคุณ เพราะพวกเขาไม่มีอะไรเหมือนกับคุณเลย”ขณะนี้กำลังมีการพัฒนาภาพยนตร์ชีวประวัติของมัสก์จากหนังสือชีวประวัติที่ได้รับอนุญาตให้เขียนโดยวอลเตอร์ ไอแซกสัน กำกับโดย ดาร์เรน อาโรนอฟสกี้