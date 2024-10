การกลับมาของศิลปินตัวแม่ในรอบ 14 ปี ”Kylie Minogue: Tension Tour 2025“ 10 มี.ค. ปีหน้า เปิดจำหน่ายรอบพรีเซลส์ ไลฟ์ เนชั่น เทโร 2 พ.ย. นี้

‘ยุคของ Tension พิเศษมากสำหรับฉัน

คิดไม่ออกเลยว่าจะมูฟออนจากมันยังไง ดังนั้น เวลคั่มทู Tension II’ ค่ะ” - แม่ไคลี่

Tension II อัลบั้มล่าสุดที่ปล่อยเมื่อ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา กับเอนเนอร์จี้และดีกรีความแซ่บแบบคูณสองจาก ‘Tension’ อัลบั้มที่เปิดประเดิม Tension era ไปเมื่อปี 2566 โดย ‘Tension II’ ได้พาคนฟังไปสัมผัสความรู้สึกใหม่ๆ ด้วยกลิ่นอายเพลงแดนซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 9 แทร็กใหม่ และอีก 4คอลแลบซิงเกิ้ลที่ทำร่วมกับศิลปินขาแดนซ์หลากหลายเจนเนอเรชั่น ทั้ง ‘Edge of Saturday Night’ที่ทำร่วมกับ The Blessed Madonna, ‘Midnight Ride’ with Orville Peck, ‘My Oh My’ feat. Bebe Rexha & Tove Lo และ ‘Dance Alone’ with Siaสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร สามารถซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ได้ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน (12.00 – 22.00 น.) จำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน 10.00 น. เป็นต้นไปทางthaiticketmajor.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแสดง และแพ็คเกจวีไอพีได้ทางเว็บไซต์ livenationtero.co.th