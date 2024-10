คอนเสิร์ตรียูเนี่ยนของเกิร์ลกรุ๊ปตัวแม่เจนสอง “2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN BANGKOK” 25 ม.ค. ปีหน้า ขายบัตรแล้ว!

CL (ซีแอล) BOM (บอม) DARA (ดาร่า) และ MINZY (มินจี) สี่สมาชิก ‘2NE1’ (ทูเอนี่วัน) เกิร์ลกรุ๊ปตัวแม่แห่งวงการเคป็อป ประกาศคัมแบ็คพร้อมคอนเสิร์ตรียูเนี่ยนในรอบ 10 ปี ที่จะชวนชาว ‘BLACKJACK’ (แบล็คแจ็ค) คัมแบ็คโฮมพร้อมกัน ในปักหมุดเอเชียทัวร์ที่มะนิลา จาการ์ตา ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทเป และกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2567 จนถึงต้นปี 2568จากเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ไฟแรงแห่งค่าย YG Entertainment นับตั้งแต่ปี 2552 สู่การเป็นศิลปินที่สร้างตำนานให้กับวงการเคป็อปและวงการเพลงระดับโลกตลอดกว่า 15 ปี ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลังอยู่เสมอ มาพร้อมกับเพลงฮิตอีกมากมายอย่าง ‘Fire’ (ฟายเออร์), ‘I Don't Care’ (ไอ ดอนท์ แคร์), ‘Can't Nobody’ (แคนท์ โนบอดี้), ‘Go Away’ (โก อะเวย์), ‘Lonely’ (โลนลี่), ‘I'm the Best’ (ไอม์ เดอะ เบสท์), ‘Ugly’ (อักลี่) ‘Falling In Love’ (ฟอลลิ่ง อิน เลิฟ), ‘Missing You’ (มิสซิ่ง ยู) และ ‘Come Back Home’ (คัม แบ็ค โฮม) ซึ่งทำให้พวกเธอกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปกลุ่มแรกที่ได้รับทั้งรางวัลศิลปินหน้าใหม่ (Rookie of the Year) และรางวัลแดซัง (Grand Prize) รวมถึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่มีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เป็นของตัวเอง และนอกจากนี้พวกเธอยังเป็นศิลปินเคป็อปกลุ่มแรกที่ส่งเพลงเข้าท็อป 100 บนชาร์ตบิลบอร์ด 200 ของสหรัฐฯ ได้สำเร็จจากอัลบั้ม‘CRUSH’ (ครัช) ที่ปล่อยออกมาในปี 2557#2NE1 #TOUR #WELCOMEBACK #YG #LiveNationTero #2NE1BKK2025