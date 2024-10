แค่ชื่อเพลงก็เพราะแล้ว! ‘ฝนดาวตก’ ซิงเกิลใหม่ “ไทแทน” 411 Music เตรียมปล่อยเพลงเต็ม 29 ต.ค.นี้!

กลับมาหนนี้ไม่ได้ตั้งใจมีปริศนาให้ไขหรือถอดรหัสใดๆ แต่พอดีเจ้าตัวเผลอหแห่งบ้านเลยนึกสนุกไปชวนเพื่อนๆ ศิลปินไม่ว่าจะเป็นและให้ลองเดากันเล่นๆ ว่าจะเป็นชื่อเพลงอะไร??? ล่าสุดวันนี้ต้นสังกัด “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ก็มาคลายปมให้เหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) และทุกคนได้หายคันใจแล้วคือชื่อเพลงใหม่ล่าสุด ซิงเกิลที่ 2 จากนั่นเอง ต้องเรียกว่าไม่พูดพล่ามแต่ทำเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันแบบต่อเนื่องไปเลยสำหรับ “ไทแทน” (TYTAN) หนุ่มหล่อออร่าแรงผู้มุ่งมั่นในเส้นทางศิลปินตลอดมา “ไทแทน” (TYTAN) - ไทแทน ทีปประสาน (Tytan Teepprasan) แห่งบ้าน “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ของหลังจากคัมแบ็กด้วยเพลง ‘YOBO’ ซิงเกิลแรกจาก 1st Mini Album Y.O.B.O. [YOU'RE ONLY BORN ONCE] เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ก็เป็นไปตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าเขาจะทยอยปล่อยผลงานเพลงต่างๆ ในมินิอัลบั้มนี้ออกมาให้ฟังกันตลอดปี ซึ่งวันนี้ฤกษ์ดีคิกออฟตูมแรกกันด้วยภาพทีเซอร์ที่มาแบบสปอยล์เพลง ‘ฝนดาวตก’ ไปเลย 1 ท่อน สะกดหูสุดๆ บางคนยังหยุดฟังไม่ได้ โดยในส่วนของตัวเพลงเต็มๆ นั้นรอฟังกันในวันที่ 29 ตุลาคมที่จะถึงนี้ปรากฏการณ์ ‘ฝนดาวตก’ เพลงนี้จะเพราะขนาดไหน เนื้อหาจะเป็นเช่นไร ** 29 ตุลาคมนี้ เวลาเที่ยงตรง ** ฟัง #TYTAN_ฝนดาวตก กันชัดๆ ได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วโลก และทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางใหม่ล่าสุดของ “ไทแทน” (TYTAN) ที่ขอชวนกดติดตามกันไว้ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กออฟฟิเชียลแฟนเพจ https://www.facebook.com/TYTAN.411musicofficial/ อินสตาแกรม https://www.instagram.com/tytan.411musicofficial ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@tytan.official เปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!!