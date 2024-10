ชุดนักเตะ "อ้ายช้าง Big Bro" คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบชุดฟุตบอลไทยจาก FC Online

FC Online Thai Design Contest ประจำปี 2567 เป็นการประกวดออกแบบสกินชุดฟุตบอลไทยภายใต้หัวข้อ “สัญลักษณ์ไทย (Thai Best)” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแบบฉบับของตนเองผ่านการออกแบบชุดฟุตบอลที่สวยงามและแสดงถึงวัฒนธรรมไทย อวดโฉมสู่ผู้เล่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางเผยแพร่วัฒนธรรมความท้าทายของโจทย์การประกวด คือ การประยุกต์ใช้ "สัญลักษณ์ไทย" ในการออกแบบชุดฟุตบอลไทยภายในเกม FC Online โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานชื่อ "อ้ายช้าง" (Big Bro) ซึ่งผู้ออกแบบได้นำ “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติและปรากฎอยู่บนธงชาติช้างเผือกในอดีต เรื่อยมาจนถึง “กางเกง Soft Power” หรือ “กางเกงช้าง” ซึ่งโด่งดังและเป็นที่นิยมทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ มานำเสนอเป็นแนวคิดในการออกแบบชุดฟุตบอลไทยได้อย่างลงตัวและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยกล่าวว่า “การประกวดในครั้งนี้ถือเป็นการนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกับกีฬาที่เป็นที่นิยมอย่างฟุตบอลได้อย่างลงตัว ทุกชิ้นผลงานล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการนำเสนอเอกลักษณ์ของไทยผ่านการออกแบบชุดฟุตบอลได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยผ่านกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลได้เป็นอย่างดี เกม FC Online นั้นเป็นเกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เยาวชนและผู้คนทั่วไป ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุดฟุตบอลและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมากขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาไทยมากยิ่งขึ้น”เปิดเผยว่า “อ้ายช้าง (Big Bro) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นชุดฟุตบอลไทยภายในเกม FC Online โดยจะมีการรักษาแนวคิดการออกแบบจากต้นฉบับไว้ให้มากที่สุด โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของตัวชุดฟุตบอลตามความเหมาะสมเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้เล่น คาดว่าจะสามารถเปิดตัวชุดฟุตบอลไทยดังกล่าวให้ผู้เล่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของได้ในปี 2568”จุดเด่นของผลงาน “อ้ายช้าง” สำหรับชุด Home Jersey เป็นการใช้ "ตัวช้าง" ซึ่งเป็นฉายาของทัพช้างศึกในการสื่อความหมายหลัก อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับชุด Away Jersey ซึ่งใช้เป็นตัวอักษร "ช ช้าง" อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบลวดลาย นอกจากนี้ "ช ช้าง”ยังสื่อถึง“ชาติ" ซึ่งหมายถึงชาติไทย สำหรับชุด Goalkeeper Jersey จะเป็นการนำอวัยวะของช้าง ได้แก่ “ตาช้าง” ซึ่งแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า "Eye Chang" เกิดเป็นคำพ้องเสียง “Eye Chang - อ้ายช้าง” กลายเป็นผลงาน "อ้ายช้าง" ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างสวยงามในแง่การออกแบบ ผลงาน “อ้ายช้าง” มีการนำฮอโลแกรม (Hologram) มาใช้ เพราะมีข้อดีในการแบ่งสัดส่วนให้อยู่ในรูปแบบกราฟฟิกได้ และสามารถใช้เทคนิคฮาฟโทน (Halftone) เพื่อไล่ระดับสีที่จะเป็นธีมของชุดลงไปบนตัวชุดได้ ทำให้ชุดมีลูกเล่นมากขึ้น โดยการออกแบบมีลวดลายและการเล่นสีที่สื่อถึงธงชาติไทยด้วย ทั้งยังมีสีเขียวซึ่งสื่อถึงเกม FC Online10 อันดับผลงานที่ได้รับรางวัลประกวดออกแบบชุดฟุตบอลไทย "FC Online Thai Design Contest ประจำปี 2567"● รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน "อ้ายช้าง" (Big Bro) โดย คุณธนา กงกะนันทน์● รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน คชาชาติ (Power of THAI) โดย คุณสุธาเทพ จะปะกียา● รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน มวยไทย เปลวเพลิงแห่งสยาม (Muay thai, the flame of siam) โดย คุณศิริศักดิ์ ศิลปานุรักษ์● รางวัลชมเชย รับรางวัล เงินในเกม FC Online 500,000 FC จำนวน 7 รางวัล