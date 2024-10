PHENIX เสิร์ฟโชว์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ จังหวะโซลครั้งใหม่!!! “SOUL AFTER SIX SOUL STORY”

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำจัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตรับลมหนาวณ Phenix Auditorium ชั้น Gชวนทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุข ไปกับบทเพลงที่แห่งจิตวิญญาณความเป็นโซล เหล่าบรรดาแฟนเพลงตั้งตาเฝ้ารอคอย กับการ กลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้ง ทางผู้บริหาร คุณอัศวิน คำแวง (Managing Director Operation Phenix) ได้เผยถึงความพร้อมด้านสถานที่ Phenix Grand Ballroom ทุ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท ออกแบบระบบแสง-เสียงโดยJack Sound พร้อมที่จะรองรับการแสดงคอนเสิร์ตคุณภาพทั้งไทย และเทศ นอกจากนั้น..ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน อาหาร แหล่งรวมอาหารนานาชาติ สู่การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรวมความอร่อยใจกลางเมือง“ปิงปอง วิศรุตเทพ สุพรรณเภสัช” , “บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์” ได้กล่าวว่า… “พวกเราคือนักดนตรีที่เกิดจากมิตรภาพยาวนานกว่า 30 ปี หลังจากพี่ปึ่ง ณรงค์ฤทธิ์ ประกาศยุติบทบาท ขอเกษียณเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ชม ,แฟนเพลง เราสองคน ต้องมาคุยกันใหม่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับวง สรุปว่า..เราสองคนอยากไปต่อครับ แต่การไปต่อนั้น เราต้องมองหานักดนตรี ฝีมือดี มาช่วยเติมเต็มเพราะยังเชื่อว่า ถ้าจะฟังเพลงโซลอาฟเตอร์ซิกซ์ ต้องมาฟังพวกเราเล่นบรรเลงกันสด ๆ จะได้อรรถรสในการฟังเพลงจากพวกเราครับ ปิงปอง – วิศรุต กล่าวส่วนทางด้านมือเบส บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์ “พวกเรา..ตั้งใจรักษาคุณภาพมาตรฐานของวง ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ ได้มาเจอแฟนเพลงที่รักกัน ในคอนเสิร์ตใหญ่Soul After Six Soul Story ถือเป็นโอกาสดีขอเปิดตัว Soul After Six Family ที่รวมเพื่อน ๆ นักดนตรีฝีมือคุณภาพ ที่มีใจรักในจังหวะเพลงโซลเหมือนกันพวกเราดีใจ และตั้งใจมาก ๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ แน่นอนเพลงเราอยู่ในยุค 90 ผมคงนำเอาบทเพลงที่ทุกคนชื่นชอบนำมาเรียบเรียงใหม่ (Music Arrange) ให้ทันสมัยทันยุคปัจจุบัน แต่ยังคงความเป็นวิญญาณเพลงโซลตอนนี้เราเลือกเพลงที่อยากร้องให้ทุกคนฟัง เยอะ มาก ๆ ครับ (หัวเราะ) สำหรับความพิเศษ กับศิลปินรับเชิญสายดีวาตัวแม่ นก KPN (พริมาภา นักร้องสายประกวดเวทีระดับโลก) ที่จะมาเสริมใส่พลังเสียงร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ บิ๊กวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย ...ปิดท้ายความฟิน กับ มินิคอนเสิร์ตเรียกน้ำย่อยก่อนวันแสดงจริง กับ Soul After Six Family เหล่านักดนตรีฝีมือดี ขนเพลงฮิตมาร้องให้ฟังสด ๆจนมาถึงเพลงฮิตตลอดกาล “ก้อนหินละเมอ” ปิดท้าย..ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งนี้เริ่มแสดง เวลา 15.00 น. (ประตูเปิด 14.00 น.)บัตรราคา 1,800.- / 2,200.- และ 2,600.- บาท พิเศษ !!! พร้อมเสิร์ฟความอร่อย และเครื่องดื่มจาก Bar Italia by Gie Gie บัตรห้อง Balcony สำหรับ 4 ที่นั่ง ,บัตรห้อง Open Balcony สำหรับ 4 ที่นั่ง ราคา 15,000.- บาท และห้องMini Balcony สำหรับ 2 ที่นั่ง ราคา 7,500.- บาทซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้... ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ :https://www.thaiticketmajor.com/concert/soul-after-sixติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว Soul After Six Band ได้ที่ เพจหลัก :https://www.facebook.com/soulaftersixband