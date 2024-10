ออร่ามาเต็ม “เอม สรรเพชญ์” ขึ้นแท่น Friend of CITIZEN คนแรกของไทย ซูมความหล่อใจละลาย! ผ่านภาพแคมเปญ Promaster FUGU Thailand Limited Edition

ว่าที่พระเอกสุดฮอตที่ไม่ว่าจะมุมไหนออร่าความหล่อกระชากใจแฟนสุดๆ กับนักแสดงหนุ่มไฟแรง “เอม สรรเพชญ์ คุณากร” ที่ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็น Friend of CITIZEN คนแรกของไทย สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นทั้งดีไซน์ทันสมัย ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของ CITIZEN (ซิติเซน) หนึ่งในแบรนด์นาฬิกาชั้นนำของโลกสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างความงดงามและแม่นยำแห่งกาลเวลามิกว่า 100 ปีงานนี้ถูกใจแฟนๆ กับภาพแคมเปญสุดพิเศษของหนุ่มเอมที่ทั้งหล่อทั้งเท่ในลุคสูทหล่อเนี้ยบ และลุคสตรีทสุดคูล แมตช์กับนาฬิกา CITIZEN Promaster FUGU Thailand Limited Edition จำนวนจำกัด 300 เรือน เพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ ดีไซน์สปอร์ตคลาสสิก สวยโดดเด่นด้วยขอบตัวเรือนและหน้าปัดมาสีน้ำเงิน มาพร้อมกับสายสตีล และสายซิลิโคนสีน้ำเงิน ตัวเรือนมีขนาด 42 มิลลิเมตร กันน้ำ200 เมตร พิเศษกับแพ็กเกจใส่นาฬิการูปแบบ Tank ดำน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งออกแบบเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเอม-สรรเพชญ์ เปิดใจว่าผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวซิติเซน ได้สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์ที่เข้าถึงได้ ผมไม่ค่อยใส่แอกเซสซอรีอื่นๆ สักเท่าไหร่ นอกจากนาฬิกา อาจเพราะสไตล์การแต่งตัวที่เรียบง่าย T-Shirt กางเกงยีนส์ เลยชอบนาฬิกาแบบเข็ม เพราะดีไซน์คลาสสิกแต่ก็มีความสปอร์ตในตัว ชอบนาฬิกาที่ดีไซน์เรียบเท่ ลุยๆ แต่ไม่สปอร์ตเกินไป ฟังก์ชันครบ ทน เพราะชอบออกกำลังกาย ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น ดำน้ำ แคมป์ปิ้ง และชอบนาฬิกาสายสตีล เพราะแมตช์กับชุดได้ทุกสไตล์“ผมเป็นคนเรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ก็คิดมากเลยชอบวางแผนก่อนที่จะลงมือทำ เพราะจะได้สนุกกับโมเมนต์ต่างๆ ในช่วงเวลานั้นๆ อย่างเต็มที่ ผมจะแพลนทุกอย่างไว้ล่วงหน้า เรียกว่า “Fail to Plan, Plan to Fail” ผมว่าการที่เรามีแพลนที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ ทำให้เห็นภาพในอนาคตที่วางไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะสำหรับผม ‘เวลาเป็นโอกาส’ ทุกอย่างเกิดขึ้นและผ่านไป ขึ้นอยู่กับเวลา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้”ติดตามชมภาพแคมเปญ Promaster FUGU Thailand Limited Edition ของนักแสดงหนุ่มเอม สรรเพชญ์ได้ที่ Facebook: Citizen Watch THพบกับ CITIZEN ได้ที่แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์Shopee: https://shopee.co.th/citizen_thailandLazada : https://www.lazada.co.th/shop/citizenLINE Shop : https://shop.line.me/@citizenwatchthTikTok Shop : https://bit.ly/Citizen_TikTokShopCentral Online : https://bit.ly/CitizenCentralOnline