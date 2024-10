สวยจึ้งมากเธอ !! “เอวา ปวรวรรณ” แปลงโฉมโชว์ความเป็นไทยสวยหวานละมุน ทำแฟนคลับคอมเมนต์สนั่น

บอกเลยว่าสวยจนแฟนๆ ตะลึง สำหรับคุณหนูหมื่นล้าน “เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์” ที่ล่าสุดสลัดลุคออกมาโพสต์คลิปอวดโฉมโชว์ความเป็นไทยให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ในคลิปนี้เอวาทำถึงจนแฟนร้องว้าวทีเดียว เมื่อเปิดมาด้วยชุดหมูเด้งและตัดสลับแปลงโฉมอยู่ใน "ชุดไทย" ยิ่งใช่ที่สุด คนอะไรสวยดังนางในวรรณคดีหวานละมุนละไมในชุดไทยห่มสไบลูกไม้ดูหรูหรา พร้อมความสวยสง่า เลอค่า เพียบพร้อม เรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้ว ตามแบบฉบับหญิงไทยอย่างแท้จริง จะทำอะไรก็ดูดี ไม่มีที่ติ พร้อมแคปชันยังสะดุดตาแบบนี้พร้อมยังเขียนแคปชั่นระบุด้วยว่า ”เกิดที่นี้ คนที่รักอยู่ที่นี้ เติบโตที่นี้ รักทุกสิ่งของที่นี้ประเทศไทยMy home, my people, Thailand Sending love to every country in the world too”https://www.instagram.com/reel/DBbEHcZShYk/?igsh=MXh0a3J1aXQ5MHZiYQ==งานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในลุคชุดไทยอย่างมากมาย อาทิ สวยจึ้ง, จึ้ง ทำถึงสุด, สวย, ที่สุด, สวยมากเลยค่ะจะสนับสนุนพี่เอวาต่อไปนะคะพี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเยอะเลย, พี่เอวาสวยมากกกน่ารักด้วย เหมือนคนที่สวยที่สุดในโลกfcค่ะ, กล้องถ่ายติดนางฟ้าได้ด้วยเหรอคะ, งามอย่างไทยทั้งใจและกาย สุดสวยจริงๆค่ะ ฯลฯ