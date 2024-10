“อสมท” ร่วมกับ “โซนิกซ์ ยูธ” จัด “Y Entertain Awards 2024” พร้อมเปิดโผ เปิดโหวต ผู้เข้าชิง 5 รางวัล

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล จัดงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2024” พร้อมผลักดันบันเทิง Y สู่ระดับสากลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงวายไทย ให้พร้อมก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้มีกำลังใจในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อสมท จึงมีนโบายในการส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทย จากคุณภาพของบทประพันธ์ บทซีรีส์ ความสามารถของนักแสดง และองค์ประกอบศิลป์ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ที่ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุ่มเทสร้างสรรค์อย่างเต็มกำลัง จนสามารถดึงดูดให้คนทั่วโลกสนใจในวงการบันเทิงวายไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล และในอนาคตอันใกล้นี้คาดว่าจะสามารถก้าวสู่ระดับสากลหากได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่ การพิจารณารางวัลในแต่ละสาขา จึงพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมโหวต 5 สาขารางวัล โดยพร้อมเปิดโผ เปิดโหวต ผู้เข้ารอบรางวัล “Y Entertain Awards 2024” โดยมี 5 สาขารางวัล เริ่มที่ รางวัล Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี) Y1 - เจมีไนน์-โฟร์ท (Gemini-Fourth), Y2 - ต้าห์อู๋-ออฟโรด (Daou-Offroad), Y3 - ธัญญ่า-หนิง (Tanya-Ning), Y4 - บิลลี่-เบ้บ (Billy-Babe), Y5 - ปอนด์-ภูวินทร์ (Pond-Phuwin), Y6 - ฝ้าย-โยโกะ (Faye-Yoko), Y7 - พูห์-พาเวล (Pooh- Pavel), Y8 - ฟรีน-เบคกี้ (Freen- Becky), Y9 - แม้ก-ณฐ (Max-Nat), Y10 - หยิ่น-วอร์ (Yin-War) รางวัล Prince of Boys' Love (นักแสดงนำ Boys' Love เจ้าเสน่ห์) B1 - จิมมี่ จิตรพล (Jimmy Jitaraphol), B2 - ณฐ ณฐสิชณ์ (Nat Natasit), B3 - เบ้บ ธนทัต (Babe Tanatat), B4 - พูห์ กฤติน (Pooh Krittin), B5 - ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ (Fluke Pongsapat), B6 - ฟอร์ด ฐิติพงศ์ (Fort Thitipong), B7 - ภูวินทร์ (Phuwin), B8 - แม้ก กรธัสส์ (Max Kornthas), B9 - วอร์ วนรัตน์ (War Wanarat), B10 - สายลับ เหมวิช (Sailub Hemmawich), รางวัล Princess of Girls' Love (นักแสดงนำ Girls' Love พราวเสน่ห์), G1 - ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ (Sonya Saranphat), G2 - ธัญญ่า ธัญญาเรศ (Tanya Rae), G3 - บีมาย จิรัชญา (B Mine Jiratchaya), G4 - เบคกี้ รีเบคก้า (Becky Rebecca), G5 - ฝ้าย พีรญา (Faye Peraya), G6 - ฟรีน สโรชา (Freen Sarocha), G7 - โยโกะ อาภัสรา (Yoko Apasra), G8 - ลูกหมี ปัญญาพัชร (Lookmhee Punyapat), G9 - หลิงหลิง ศิริลักษณ์ (Lingling Sirilak), G10 - ออม กรณ์นภัส (Orm Kornnaphat) รางวัล Rising Star Couple of the Year (คู่ชิปดาวรุ่งแห่งปี) R1 - จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์ (Junior-Fluke), R2 - เจษ-ไบเบิ้ล (Jes-Bible), R3 - บิลลี่-เบ้บ (Billy-Babe), R4 - บีมาย-เนียร์ (B Mine-Near), R5 - ฝ้าย-โยโกะ (Faye-Yoko), R6 - พูห์-พาเวล (Pooh-Pavel), R7 - เฟ-เมษ์ (Fay-May), R8 - ลูกหมี-ซอนญ่า (Lookmhee-Sonya), R9 - หลิงหลิง-ออม (Lingling-Orm), R10 - อันดา-ลูกแก้ว (Anda-Lookkaew) รางวัล Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) N1 - 23.5 องศาที่โลกเอียง, N2 - 2 WORLDS, N3 - ใจซ่อนรัก, N4 - ปิ่นภักดิ์, N5 - ลางสังหรณ์, N6 - วันดีวิทยา, N7 - AFFAIR, N8 - Blank, N9 - Love Sick, N10 - Pit Babe โดยสามารถร่วมโหวตเพื่อเป็นกำลังใจ แรงใจ ให้กับผู้เข้าชิงแต่ละสาขารางวัลทั้ง 5 สาขาได้ทาง https://yentertainawards.mcot.net/ พร้อมเปิดให้โหวตได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. นี้ เป็นต้นไปพลาดไม่ได้ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล “Y Entertain Awards 2024” พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของอสมท #Yentertainawards2024 #MCOT #ช่อง9กด30