QRRA จัดงาน QRRA - ไม่ง้อจะพอแล้วนะ (Enough) FANSIGN EVENT ฟูลฟิลแฟนคลับ แง้มเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่เร็วๆ นี้

หลังจากรวมตัวในนาม 5 สาวเจ้าหญิงอย่างจากค่าย Independent Records ประกอบไปด้วยและมาได้พักใหญ่ ปล่อยผลงานตกแฟนๆมาแล้วถึง 3 ซิงเกิล ตั้งแต่ “Miracle” , “Happy We Day” และ “ไม่ง้อจะพอแล้วนะ (Enough)” ที่ฉีกกฏมา เศร้า งอนแบบฉ่ำๆ ใน สไตล์ R&B Electric Y2K Popล่าสุดจัดงานชวนแฟนคลับผู้โชคดีจากการ Pre-order QRRA - ไม่ง้อจะพอแล้วนะ (Enough) NFC BOX ที่ได้รับสิทธิ์เข้ากิจกรรม Fansign และ Group shot กับสมาชิกทั้ง 5 มาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก ที่ Paradise Park เริ่มต้นเปิดงานกันด้วยโชว์สุดพิเศษกว่าทุกครั้ง ในเพลงทั้ง 3 ซิงเกิลของ QRRA อย่าง ไม่ง้อจะพอแล้วนะ ที่บอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่กล้าง้อแน่นอน ตามมาด้วยเพลง Miracle ในแบบฉบับความเขินของเจ้าหญิงทั้ง 5 และ Happy We Day ที่สดใสสไตล์เจ้าหญิงหนีวัง ก่อนจะปิดท้ายโชว์ด้วย Break Dance สุดมันส์ในเพลง Miracle Version Remix ที่ถึงแม้จะมีเหตุขัดข้องในงาน ทำให้เพลงดับไป ทั้ง 5 สาว ก็ยัง The Show Must Go On เต้นออกมาได้ทรงพลังอย่างพร้อมเพรียงสุดๆ เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติก็จัดเต็มโชว์ให้แฟนๆชมกันอีกรอบนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรม Photo Booth ที่มีของขวัญสุดพิเศษ เป็นสมาชิกที่จะแอบไป Photo Bomb ในขณะที่แฟนคลับที่ถ่ายรูปอยู่ และที่พลาดไม่ได้ ก็ต้องเป็นการ FANSIGN ได้พบปะกับทั้ง 5 สาวแบบต่อตา และ ภาพ Group Shot ร่วมกันที่ทุกคนครีเอทท่าแข่งกันสนุกสนานก่อนที่ QRRA จะทิ้งท้ายงานด้วยการขอบคุณและบูมเฉพาะตัวของ QRRA ว่า "เรามีกันอยู่แค่นี้" ที่เมมเบอร์ใช้บูมกันเองหลังเวที มาร่วมบูมกับแฟนคลับเป็นการบอกขอบคุณพวกเราที่มีกันอยู่ตอนนี้ และหวังว่าในอนาคต เราจะเติบโตเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีกันและกันไปเรื่อยๆ“ ที่เรียกว่าอบอุ่นครบทุกรสชาติเลยทีเดียว พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่ทำให้แฟนคลับใจฟูสุดๆ ก็ที่ QRRA แง้มประกาศว่าเตรียมจะปล่อยซิงเกิลที่ 4 เร็วๆนี้ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไง ติดตามได้ที่ Social network[ Facebook ] / qrraofficial[ Instagram ] / qrra.officialthX [ Twitter ] https://x.com/qrraofficial[ TikTok ] / qrraofficial[ YouTube ] / @qrraofficial