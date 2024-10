"Spider-Man 4" เตรียมเปิดกล้อง

ฮอลแลนด์ เองได้กล่าวถึงบทบาทของเขาในภาคใหม่นี้ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และบอกเป็นนัยว่ามีแนวทางสองแบบที่ผู้สร้างกำลังพิจารณา หนึ่งในนั้นคือการทำให้เนื้อเรื่องในภาคนี้มีความเป็น "street-level" หรือระดับถนนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่มีความเรียบง่ายและใกล้ชิดกับตัวละครมากกว่าการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขนาดใหญ่เหมือนในภาคก่อนหน้า

"Spider-Man 4" กำลังจะมาแล้ว! หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับภาพยนตร์ "Spider-Man: No Way Home" ในปี 2021 แฟน ๆ ทั่วโลกต่างรอคอยข่าวคราวของภาคต่ออย่างใจจดใจจ่อโดยล่าสุด ทอม ฮอลแลนด์ ได้เปิดเผยว่าภาคต่อของภาพยนตร์สุดฮิตเรื่องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาบทภาพยนตร์ และมีกำหนดการเริ่มถ่ายทำในปี 2025 อย่างเป็นทางการฮอลแลนด์ ซึ่งรับบทเป็นสไปเดอร์แมน หรือ ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ได้กล่าวในรายการ กู๊ดมอร์นิ่งอเมริกา ว่าเนื้อหาของภาพยนตร์ภาคนี้จะมีความแตกต่างจากภาคก่อน ๆ และมีกำหนดนำเสนอสิ่งที่ "บ้าและท้าทาย" มากขึ้น “สิ่งที่ผมบอกได้ตอนนี้คือมันกำลังเกิดขึ้นจริง” เขากล่าว “เราใกล้จะได้บทที่เหมาะสมกับแฟน ๆ และผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่แฟน ๆ จะต้องตื่นเต้น"จากข่าวที่ถูกเปิดเผย การถ่ายทำ "Spider-Man 4" จะเริ่มในช่วงฤดูร้อนปี 2025 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ที่เฝ้ารอการผจญภัยครั้งใหม่ของ ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ หลังจากการเปิดตัว "No Way Home" ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยในโลกมัลติเวิร์ส และการกลับมาของสไปเดอร์แมนจากสามยุค ซึ่งทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเนื้อเรื่องของ "Spider-Man 4" ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ แต่มีการคาดการณ์ว่าเนื้อหาจะต่อยอดจากตอนจบของ "Spider-Man: No Way Home" ที่ ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ต้องเสียสละครั้งใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้จักรวาลแตกสลาย ในตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนั้น ปีเตอร์ให้ด็อกเตอร์ สเตรนจ์ ร่ายเวทมนตร์ที่ทำให้ทุกคนลืมว่าเขาคือใคร รวมถึงเพื่อนสนิทอย่างเอ็มเจ และเน็ด ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับคนรอบตัวอีกต่อไปเนื้อเรื่องของ "Spider-Man 4" จะต้องขยายจากจุดนี้ โดยแฟน ๆ คาดหวังว่า ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จะต้องค้นหาหนทางในชีวิตใหม่ โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับฮีโร่หรือเพื่อนร่วมทีม อเวนเจอร์ส การพัฒนาเนื้อเรื่องใหม่นี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ ปีเตอร์ ต้องเผชิญในชีวิตที่ไม่มีใครจำเขาได้มีข่าวลือว่าโซนี่ พิคเจอร์ส กำลังผลักดันให้ภาคต่อไปของ สไปเดอร์แมน ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์ส ซึ่งอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์ "Avengers: Secret Wars" ที่จะเป็นบทสรุปของ Multiverse Saga ของ MCU หากเป็นไปตามข่าวนี้ มีความเป็นไปได้ว่า Spider-Man 4 จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระดับจักรวาลอีกครั้ง โดยมีการกลับมาของตัวละครจากจักรวาลอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งสไปเดอร์แมนคนอื่น ๆ ที่เคยปรากฏใน "No Way Home"นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าตัวละคร เครเวน เดอะ ฮันเตอร์ และ เวน่อม อาจปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสีสันและความน่าตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ที่ติดตามทั้งสองจักรวาลมาตลอด