โรงแรมม็อกซี่ฉลองครบรอบ 10 ปี “ทศวรรษแห่งความสนุก” พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ขยายธุรกิจอย่างกระตือรือร้นและมีสีสันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สิงคโปร์ –ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอโรงแรมชั้นเยี่ยมกว่า 30 แบรนด์จากทั่วโลกของแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) และเป็นแบรนด์ที่กล้าฉีกออกจากรูปแบบเดิมๆ และสะท้อนความสนุกสนาน ทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่พบปะสังสรรค์ (social space) ที่มีชีวิตชีวาและการบริการที่เต็มไปด้วยพลัง ฉลองครบรอบ 10 ปีในเดือนกันยายนนี้ม็อกซี่เริ่มเข้ามาในตลาดโรงแรมตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโรงแรมม็อกซี่แห่งแรกในมิลานและได้นิยามประสบการณ์การเข้าพักโรงแรมใหม่ด้วยการท้าทายรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นมิตรสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ม็อกซี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริการ โดยได้ทลายกรอบของการเข้าพักในโรงแรมแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเช็คอินที่บาร์พร้อมค็อกเทลฟรี ไปจนถึงการเพลิดเพลินกับพื้นที่ล็อบบี้ที่ออกแบบส่งเสริมให้ผู้เข้าพักมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างราบรื่นจากเช้าจรดค่ำ นั่นเพราะม็อกซี่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักเป็นอันดับแรกเสมอ ประโยชน์ใช้สอยและความสนุก การออกแบบที่เต็มไปด้วยลูกเล่นมากมาย ห้องพักอัจฉริยะ และพื้นที่ส่วนกลางที่คึกคักของแบรนด์ ล้วนมีผลทำให้ม็อกซี่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเดินทางที่ปรารถนาการเข้าพักที่มีชีวิตชีวาและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบรรยากาศแวดล้อม"ระหว่างที่ม็อกซี่ฉลองในช่วงเวลาสำคัญนี้ แบรนด์ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจที่จะมอบประสบการณ์เข้าพักโรงแรมที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีสไตล์ ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้สอดรับกับความต้องการของแขกที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ 'พร้อมมีส่วนร่วมตลอดเวลา' โรงแรมถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นหนุ่มเป็นสาว (young at heart) และมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ม็อกซี่จึงนำเสนอสภาพแวดล้อมที่ดูสนุกสนานและน่าดึงดูดในราคาที่เข้าถึงได้ ในสไตล์ที่น่าประทับใจ และด้วยแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมและโครงการใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนา ม็อกซี่พร้อมจะเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้ทำลายกฎเกณฑ์ในพื้นที่บริการที่เรามีความเชี่ยวชาญ" จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) กล่าวประสบการณ์การเข้าพักที่ม็อกซี่:•ประสบการณ์เช็คอินที่แปลกใหม่: ที่โรงแรมม็อกซี่ บาร์ทำหน้าที่สองอย่าง เป็นทั้งพื้นที่เช็คอินและต้อนรับแขกด้วยค็อกเทลฟรี สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าจดจำสำหรับการเข้าพัก•Moxy Hookups: ม็อกซี่นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมในรูปแบบใหม่ที่สดใส ด้วย ‘Hookups’ ของม็อกซี่ ของกำนัลสุดสร้างสรรค์ซึ่งมอบให้แขกแบบสุ่มทุกวัน•Moxy Pickups: นอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่มใหม่สดที่เตรียมโดยทีมม็อกซี่ (Moxy Crew) แล้ว ยังมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบ grab and go เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้แขกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันเพื่อเติมเต็มพื้นที่ค้าปลีกให้สวยสวยงามน่าสนใจสะท้อนเอกลักษณ์โดยรวมของแบรนด์ม็อกซี่•พื้นที่ส่งเสริมการเข้าสังคม: ล็อบบี้ของม็อกซี่ได้รับการออกแบบให้เป็นหัวใจของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของโรงแรม ส่งเสริมให้แขกได้พบปะและทำความรู้จักกัน ตั้งแต่ดนตรีสด ไปจนถึงร้านป๊อปอัพ ปาร์ตี้เต้นรำ และบาร์ที่เปิดโอกาสให้แขกมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ โรงแรมม็อกซี่ทั่วโลกล้วนมีกิจกรรมในล็อบบี้ในแบบฉบับของตัวเองสร้างบรรยากาศที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา•ห้องพักอัจฉริยะและมีสไตล์: ห้องพักของม็อกซี่มีขนาดกะทัดรัดแต่ออกแบบอย่างชาญฉลาด มอบทุกสิ่งที่นักเดินทางต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย หนึ่งในนั้น คือ Signature Peg Wall ผนังอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และฟังก์ชันการใช้งานในทุกห้อง ช่วยให้แขกสามารถแขวนเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆ ได้ตามต้องการ•สมุดเยี่ยมดิจิทัลที่ไม่เหมือนใคร: ม็อกซี่เป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (user-generated content) ในแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบ interactive ที่แต่ละโรงแรม สร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจสำหรับแขก ด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โรงแรมม็อกซี่สามารถให้คำแนะนำสำหรับนักเดินทางด้วยข้อมูลที่ได้จากเพื่อนนักเดินทางและคนท้องถิ่น•เครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วโลก: ด้วยโรงแรมกว่า 135 แห่งใน 29 ประเทศ ม็อกซี่ยังคงขยายจิตวิญญาณแห่งความสนุกสนานไปทั่วโลกนับตั้งแต่การเปิดตัวของม็อกซี่ บันดุง (Moxy Bandung) ในปี 2560 ซึ่งเป็นโรงแรมม็อกซี่แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ม็อกซี่ได้ขยายเครือข่ายในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แบรนด์ได้เข้าสู่ตลาดสำคัญรวมถึงออสเตรเลีย อินเดีย ไทย และมาเลเซีย โดยมีโรงแรมใหม่ 5 แห่งที่ได้เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอจนถึงปี 2567 โรงแรมใหม่เหล่านี้มอบโอกาสให้แขกได้สัมผัสกับการบริการที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ กระตือรือร้น และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของม็อกซี่ในจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจ นับตั้งแต่ล็อบบี้ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไปจนถึงบาร์บนดาดฟ้า โรงแรมใหม่เหล่านี้มอบพื้นที่แห่งความไม่หยุดนิ่ง ซึ่งแขกสามารถเข้าสังคม ทำงาน และสนุกสนานได้ โดยที่พักแต่ละแห่งมีองค์ประกอบการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นต้นตำรับMoxy Sydney Airport: ม็อกซี่ ซิดนีย์ แอร์พอร์ต เป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัลมากมาย ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและมีสไตล์ ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินซิดนีย์ ที่ซึ่งแขกจะได้รับการต้อนรับที่บาร์ม็อกซี่ด้วยค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์เมื่อเช็คอิน โรงแรมมีห้องพักขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดพร้อม Wi-Fi ความเร็วสูง เครื่องนอนนุ่มสบาย ฝักบัวอาบน้ำขนาดใหญ่ และ Chromecast นอกจากนี้ แขกยังสามารถผ่อนคลายในเลานจ์ที่มีสไตล์ พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเกมต่างๆ เช่น ปิงปองและสกีบอลMoxy Bengaluru Airport Prestige Tech Cloud: ม็อกซี่ เบงกาลูรู แอร์พอร์ต เพรสทีจ เทค คลาวด์ ตั้งอยู่ใน Devanahalli Business Park นำเสนอพื้นที่สำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีชีวิตชีวาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โรงแรมมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่มีแสงธรรมชาติพร้อมวิวของบริเวณโรงแรม สระว่ายน้ำ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย แขกสามารถออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น Nandi Hills, ISKON Temple และ St. Mary Basilica มีห้องพักและห้องสวีทรวม 128 ห้อง ทุกห้องมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อการเข้าพักที่สนุกสนานและสบายMoxy Bangkok Ratchaprasong: ม็อกซี่ กรุงเทพ ราชประสงค์ เป็นโรงแรมม็อกซี่แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม โรงแรมมีห้องพักสุดชิค 504 ห้อง ฟิตเนสระดับท็อป และกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา แขกสามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่ส่วนกลางที่มีสไตล์ บาร์และร้านอาหารที่คึกคัก และบรรยากาศที่สนุกสนานเหมาะสำหรับทั้งการทำงานและการพักผ่อน ทำเลกลางใจเมืองช่วยให้การเข้าถึงแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้อย่างสะดวกสบายMoxy Putrajaya: ม็อกซี่ ปุตราจายา ตั้งอยู่ใน IOI Resort City นำเสนอประสบการณ์การทำงาน-พักผ่อนที่มีสไตล์ โรงแรมล้อมรอบด้วยห้างสรรพสินค้า ศูนย์กีฬา และสนามกอล์ฟ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพียงไม่กี่นาที (เดินทางด้วยรถยนต์) แขกสามารถเพลิดเพลินกับบาร์ที่คึกคัก พื้นที่ส่วนกลาง และช่วงเวลาที่เหมาะกับการแชร์เรื่องราวสนุกๆ ผ่านอินสตาแกรม สกายบาร์บนชั้น 18 มอบวิว 180 องศา ในขณะที่พื้นที่จัดประชุม Plug and Meet มีเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ผนังสำหรับเขียนขนาดใหญ่ และทีวี 55 นิ้วMoxy Solo: สัมผัสบรรยากาศเมืองที่มีชีวิตชีวาที่ม็อกซี่ โซโล จุดนัดพบใหม่ล่าสุดของ Central Java ตั้งอยู่บนถนน Slamet Riyadi Street ห่างจาก Pura Mangkunegaran และแหล่งมรดกและร้านอาหารของโซโลเพียงไม่กี่ก้าว แขกสามารถเพลิดเพลินกับฟิตเนสที่ทันสมัย บาร์สุดเท่ กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ และวิวจากดาดฟ้า ด้วยห้องพักมีสไตล์ 108 ห้องและจุดนัดพบที่มอบความสนุกสนาน ม็อกซี่ โซโล เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการทำงานและการพักผ่อนMoxy Mumbai Andheri West: ม็อกซี่ มุมไบ อันเธอรี เวสต์ เป็นสมาชิกล่าสุดของครอบครัวม็อกซี่ นำบรรยากาศที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาของแบรนด์มาสู่หนึ่งในเมืองที่มีความคึกคักที่สุดของอินเดีย แขกจะได้สัมผัสพื้นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ที่มีชีวิตชีวา สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ซึ่งออกแบบมาสำหรับสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นหนุ่มเป็นสาว (young at heart) โดยเฉพาะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมม็อกซี่และการจองห้องพักได้ที่ https://www.moxyhotels.com