“ต้อม ยุทธเลิศ” เผยเคยเป็นผู้เสียหายจากธุรกิจขายตรง เสียเงิน 2.5 หมื่นพร้อมเสียเพื่อน!

ภายหลังดรามาธุรกิจเครือข่าย ได้กลายเป็นข่าวชวนผวาสำหรับคนบันเทิง เพราะทำเดือดร้อนกันถ้วนหน้า บางรายเสียเงิน บางรายเสียชื่อ บางรายต้องคอตกเดินเข้าคุก ถึงขั้นดาราหลายรายออกมารัดกุมในการรับงานให้มากขึ้นด้านผู้กำกับรุ่นใหญ่ก็ออกมาเผยเรื่องที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นเหยื่อธุรกิจขายตรง แต่ไม่ใช่ดิไอคอน พร้อมเผยว่าตนเองเสียทั้งเงินและเสียทั้งเพื่อน“😑 กูเคยเป็นผู้เสียหายจากธุรกิจขายตรงมาก่อนนะ หลายปีมาแล้ว แต่ไม่ใช่ The Icon นะ ตอนนั้นเป็น Unicity เพื่อนคณะที่ศิลปากรมาชวนไปร่วมโปรเจกต์ ตอนนั้นมันบอกว่านี่ไม่ใช่ขายตรง นี่คือการสร้างโปรเจกต์ มึงมาสร้างโปรเจกต์ร่วมกันกับกู แล้วมึงจะเป็นอิสระทางการเงิน ทางความคิด มึงจะทำหนังอะไรก็ได้ที่มึงอยากทำ มึงจะขับรถคันไหนก็ได้ ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ มึงไม่ต้องขายของ มึงแค่หาคนมาขายแทนมึง.....เอ๊ะ ไอ่สัxเดี๋ยวนะ!เชี่ย! นี่มันเหมือนกันกับ The Icon เป๊ะเลยครับ! กูตัดรำคาญด้วยการยอมซื้อสินค้าในราคาต่ำสุดกับเพื่อนคือ 25,000 แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่รับสายเพื่อนคนนั้นอีกเลย Unicity ทำให้กูเสียเงินไป 25,000 พร้อมกับเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนตลอดชีวิต!จำไปจนตายเลยสัx! ถามเพื่อนที่คณะว่าเพื่อนที่ทิ้งความสามารถทางศิลปะแล้วไปขายตรงเพราะความโลภนั้นชีวิตเป็นไง? เพื่อนทุกคนส่ายหน้าด้วยความสงสารและสมเพช ไอ่สัxเป็นศิลปินมึงจะมาทำเป็นเห็นแก่เงินไม่ได้ มึงมีความสามารถมากกว่านั้น!ประสบการณ์นี้คือเหตุให้ The Icon ไม่ได้แดxคนแบบผมครับ! แต่ตกใจมาที่ธุรกิจนี้มันยังคงมีอยู่ แม่xเอ้ย ถ้าไม่มี Unicity กูคงเสีย 250,000ค่าตัดความรำคาญ อย่างไม่มีทางเลี่ยง สัXเอ้ย!”