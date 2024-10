อีเวนท์แบบสับๆ PERSES วิ่งรักษ์โลก! ใน กิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run 2024 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

วิ่งและปั่นสะสมระยะทางเปลี่ยนเป็นต้นไม้มอบให้โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นฯกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารสยาม พารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืน ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดยกรุงเทพมหานคร และฟิตเนส เฟิรส์ท (Fitness First) ฟิตเนสอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดงานSiam Piwat Run Forest Run 2024 : Green Run and Ride ภายใต้โครงการ Citizen of Earth by Siam Piwat ชวนทุกคนร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่งและปั่นจักรยานสะสมระยะทางจากที่ใดก็ได้ (Virtual Run and Ride) โดยสามารถส่งผลวิ่งได้ทาง Thaifit แพล็ตฟอร์มออนไลน์ ทุกๆ 1 กิโลเมตรของการวิ่ง และ 5กิโลเมตรของการปั่นสามารถเปลี่ยนเป็นต้นไม้ 1ต้น เพื่อมอบให้กับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมถึง30 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอนSiam Piwat Run Forest Run เป็นหนึ่งกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Citizen of Earth by Siam Piwat ตอกย้ำจุดยืนการเป็นแพล็ตฟอร์มแห่งโอกาสของสยามพิวรรธน์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางที่ใส่ใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใจกลางเมือง และพื้นที่โดยรอบ คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้มากกว่าทั่วไปถึง 10 เท่า ต้นไม้ทุกต้นในทุกพื้นที่ที่ปลูกจะมีการติดตามผล รวมถึงดูแลให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และยังเป็นแหล่งรายได้สำหรับชุมชน เพื่อให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันเรื่องพลังงานหมุนเวียน บริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความสนับสนุนจากแบรนด์ดังชั้นนำ พร้อมด้วยพันธมิตรต่างๆ อีกมากมาย อาทิ BOONLAPO, CANON, JinWellness by THG, Mr.big, Pawis, Siriraj H Solutions และ Thaifitสำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดีโดยการออกกำลังกาย ในกิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run 2024 : Green Ride and Run ภายใต้โครงการ Citizen of Earth by Siam Piwat สามารถมาร่วมวิ่ง และปั่นจักรยานสะสมระยะทางจากที่ใดก็ได้ และสามารถส่งผลการร่วมกิจกรรมทั้งวิ่งและปั่นผ่านทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์ https://thai.fit/ ระยะทางการวิ่งทุกๆ 1 กิโลเมตร และการปั่นทุกๆ 5กิโลเมตรเท่ากับต้นไม้ 1 ต้น โดยสามารถร่วมสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2567 จากนั้นจะนำยอดของระยะทางการสะสมของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นจำนวนต้นไม้ และนำไปมอบให้กับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยกรุงเทพมหานครนอกจากจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดีแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางที่เป็นสมาชิกONESIAM SuperApp ยังได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมรับของรางวัลจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน Siam Piwat Run Forest Run2024 : Green Run and Ride ยังมีกิจกรรมความสนุกจากศิลปินบอยกรุ๊ป 5 หนุ่มวง PERSES ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ร้องเพลงมอบความสนุก พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันวิ่งและปั่นจักรยาน และยังมีกิจกรรมเสวนาเอาใจคนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย จากคุณหมอไอรอนแมน นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา และ นพ.อิชฐญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ โดย Siriraj H Solutions และกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระและความสนุกจาก Fitness Firstและ BOONLAPOผู้สนใจร่วมกิจกรรมยังสามารถเข้าร่วมคลาสพิเศษกับฟิตเนสเฟิร์ส Ride Experience with Rock Star by Fitness First ที่สาขาสยามพารากอน และไอคอนสยามได้ทุกสัปดาห์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ทางhttps://bit.ly/3YsnUsj พร้อมร่วมสะสมระยะทางวิ่งและปั่นที่ฟิตเนสเฟิร์สได้ทุกสาขาอีกด้วยพบกับกิจกรรมรักษ์โลกและส่งเสริมสุขภาพสุดสร้างสรรค์กับงาน “SIAM PIWAT RUN FOREST RUN 2024” ภายใต้โครงการ Citizen of Earth by Siam Piwat ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567