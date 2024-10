ททท. จับมือ โตโยต้า จัดแคมเปญ “เที่ยวทั่วไทย อุ่นใจไปกับโตโยต้า” พร้อมดึง แอลลี่ อชิรญา ปลุกกระแสท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดเปิดตัวแคมเปญใหม่เชิงสร้างสรรค์ภายใต้ กิจกรรม “เที่ยวทั่วไทย อุ่นใจไปกับโตโยต้า”พร้อมดึง แอลลี่ อชิรญา มาร่วมปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคนไทยออกไปเที่ยวทั่วไทย ผ่านการประชาสัมพันธ์เมืองน่าเที่ยวในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนไปด้วยกัน โดยมีรถโตโยต้าหลายรุ่น ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ทั้งรถ MPV อินโนวา ซีนิกซ์ และเวลอซ, รถกระบะพันธุ์แกร่ง ไฮลักซ์ รีโว่,รถ PPV ฟอร์จูนเนอร์ ก่อนปิดท้ายด้วยทริปล่องใต้ ด้วยรถ SUV ไฮบริดยอดนิยม รุ่นโคโรลล่า ครอส และยาริส ครอส ร่วมเป็นเพื่อนคู่ใจบนสภาพเส้นทางและภูมิประเทศหลายรูปแบบจากเหนือลงใต้ทั่วทั้งประเทศไทย โดยสามารถติดตามรับชมความสนุกทั่วไทยผ่านช่องทางYoutube ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำที่ร่วมเดินทาง และช่องทางออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสำหรับกิจกรรม“เที่ยวทั่วไทย อุ่นใจไปกับโตโยต้า” ได้มีการคัดเลือกบุคลากรในแต่ละท้องถิ่นนำพาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทยร่วมท่องเที่ยว โดยใช้รถโตโยต้าเพื่อสร้างความอุ่นใจกับลูกค้าโตโยต้า และสร้างความสุขทันทีให้กับผู้คนในชุมชน โดยโตโยต้าขอเป็นแรงผลักดันให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยความอุ่นใจทุกการเดินทาง ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการมากกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมดูแลคุณและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน ในการเปิดโลกการท่องเที่ยวทั่วไทยกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทุกเส้นทางทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เส้นทางแรก “ตะวันออก เที่ยวอุ่นใจ ไปยกก๊วน" กับรถ MPV 2 รุ่น 2 ทางเลือกเครื่องยนต์ จากโตโยต้าเริ่มสตาร์ทใส่เกียร์ออกเดินทางกันที่ ภาคตะวันออกชลบุรี-จันทบุรี “ตะวันออก เที่ยวอุ่นใจ ไปยกก๊วน" เดินทางง่ายไปได้ทุกวัน อยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาเที่ยว โดยใช้งบประมาณที่ไม่มาก เพื่อให้ไปได้บ่อยๆ เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่เรายังไม่เคยไป แต่มีเรื่องราวดีๆของคนในชุมชนที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกมากมาย พร้อมกับรอยยิ้มตลอดเส้นทางกับทีมโคตรคูล โคตรอุ่นใจ พร้อมด้วยอาจาร์ยคฑา ชินบัญชร กับรถ MPV 7 ที่นั่ง เพื่อนคู่ใจสายครอบครัว 2 รุ่น ได้แก่ โตโยต้า อินโนวา ซีนิกซ์ รถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียม เครื่องยนต์ไฮบริด 2.0 ลิตร และโตโยต้า เวลอซ ขุมพลังเบนซินขนาด 1.5 ลิตร ที่ประหยัดคุ้มเกินราคา เหนือชั้นด้วยระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย สะดวกสบายทุกที่นั่ง พร้อมรูปแบบการพับเบาะได้ถึง 7 แบบ ที่จะเติมเต็มความสุขให้ทุกคนที่ร่วมเดินทางเส้นทางที่สอง “อีสานแซ่บหลาย เที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”กับกระบะพันธุ์แกร่ง ไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์และไปม่วนกันต่อที่ ภาคอีสาน อุดรธานี - หนองคาย “อีสานแซ่บหลาย เที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ภาคอีสานเป็นภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทุกที่ยังมีเรื่องราวให้เราเข้าไปค้นหา ทั้งในเรื่องอาหาร และเส้นทางใหม่ๆ เพื่อความอุ่นใจในการเดินทางเราต้องมีรถที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ และนั่งสบายตลอดเส้นทางกับทีมโคตรคูล, ทีม Go Went GO และอาจารย์เชียง มูให้เฮง เที่ยวไปกับรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ ที่ให้ความนุ่มนวล ขับขี่นุ่มสบายทุกเส้นทางด้วยช่วงล่าง SuperFlexSuspension ทั้งยังอัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นความปลอดภัย และความสะดวกสบายครบครันเส้นทางที่สาม “เที่ยวอุ่นใจ ไปตวยก่อ” กับกระบะดัดแปลง โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์แล้วไปแอ่วกันต่อที่ภาคเหนือ “เที่ยวอุ่นใจ ไปตวยก่อ” เส้นทางพันโค้งเน้นซึมซับความเป็นธรรมชาติ วิวที่แสนมหัศจรรย์ของแม่ฮ่องสอน ที่ใครๆ ก็อยากไปแต่ยังไม่ได้ไป แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ของอร่อยหลักร้อยวิวหลักล้านมีอยู่จริง ชาวพื้นเมืองรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมเดินทางโดย ทีม Go Went GO และ ทีม ป๊อบ ปองกูล ช่อง Pongkool24 เดินทางแบบอุ่นใจไปกับ TOYOTA FORTUNER ยนตรกรรมที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ที่ไว้วางใจได้ด้วยการเป็นแชมป์ยอดขาย PPV ในประเทศไทย นานถึง 11 ปีซ้อน กับศักยภาพที่พร้อมพาคุณไปได้ในทุกที่ ด้วยเครื่องยนต์ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานใหม่Euro5 ระบบความปลอดภัย กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเส้นทางปิดท้าย “ล่องใต้ เที่ยวอุ่นใจ หลากหลายวัฒนธรรม”กับรถ SUV ไฮบริดยอดนิยมจากโตโยต้า โคโรลล่า ครอส และยาริส ครอสส่วนในทริปสุดท้ายล่องใต้ เที่ยวอุ่นใจ หลากหลายวัฒนธรรม ไปสัมผัสความสวยงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง - นครศรีธรรมราช เสน่ห์เมืองใต้มีหลากหลายวัฒนธรรม เมืองสวยที่สงบเงียบ อาหารขึ้นชื่อ รวมไปถึงที่เที่ยวมุมชิคๆ ถ่ายรูปสวย เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในฝันของทุกคน อุ่นใจทั่วไทยกับทีม ป๊อบ ปองกูล ช่อง Pongkool24 และ ช่อง Pigkaploy ร่วมด้วย อาจาร์ยช้าง ทศพร ศรีตุลาที่จะ เดินทางท่องเที่ยวไปกับรถ SUV ไฮบริดยอดขายสูงสุดจากโตโยต้า ทั้งรุ่นโคโรลล่า ครอส และยาริส ครอส ที่โดดเด่นด้านการประหยัดน้ำมัน มาพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยมาตรฐานโลก Toyota Safety Sense ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า (xEV) ของประเทศไทย มากว่า 15 ปี ด้วยแนวคิด “TOYOTA TRUSTED HYBRID” ที่สร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมยกระดับความมั่นใจ เป็นที่ยอมรับในระดับโลกติดตามรับชมคลิปสนุกทั่วไทยภายใต้ กิจกรรม “เที่ยวทั่วไทย อุ่นใจไปกับโตโยต้า”ได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Youtube : โครตรคูล ,PongKool24, Go Went Go, PigkaployFacebook Toyota Motor Thailand และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาดเพิ่มเติม จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ที่https://www.toyota.co.th/ Facebook: Toyota Motor Thailand LINE Official: @ToyotaThailand TikTok: @ToyotaMotorTHX: @ToyotaMotorTH Instagram: @toyotamotorthailandofficial“เที่ยวทั่วไทย อุ่นใจไปกับโตโยต้า”