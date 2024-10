“เทนนิส” แปลงโฉมจากนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกสู่รันเวย์ระดับโลก เดินแบบครั้งแรกในชีวิต

นักกีฬาโอลิมปิกหญิงคนแรกของไทย ที่ได้เข้าสู่รันเวย์นางแบบ บนเวทีที่ใครหลายคนอยากที่จะได้ลองเดินสักครั้งหลังจาก เทนนิส นักกีฬาเทควันโด้ ทีมชาติไทย ได้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปารีสเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็ได้พลิกบทบาทตัวเองเข้าสู่หลายๆวงการ ทั้งคราบนักธุรกิจ เปิดสอนเทควันโด้ และได้เชิญออกรายการต่างๆมากมายตอนนี้เธอได้รับโอกาสเป็นนางแบบจากแบรนด์ PETCPLOY บนรันเวย์ Elle Fashion Week 2024 ซึ่งเป็นแบรนด์สื่อแฟชั่นชั้นนำของโลก ที่กลับมาจัดที่ไทยอีกครั้ง หลังไม่ได้จัดมานานถึง 5 ปีครั้งนี้ได้มาเดินแบบให้กับแบรนด์ PETCHPLOY แบรนด์ไทยม้ามืดที่น่าจับตามอง จากแบรนด์แฟชั่นขายบนออนไลน์จนได้โกอินเตอร์ขยายตลาดโกลบอลเป็นที่เรียบร้อย ในระยะเวลาเพียง 4 ปี ด้วยดีไซน์ชุดที่เรียบหรู คลาสสิค ใครใส่ก็หุ่นดี ด้วยเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร เพิ่มความมั่นใจและความสวยสง่า จนทำให้สามารถครองใจสาวๆได้ทั่วโลกภายใต้คอนเซปต์ แรงบันดาลใจจากผู้หญิงทรงอิทธิพลในยุคใหม่ “Be the role model for the next generation” ของคอลเลคชั่นนี้ เทนนิส ได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ กล้าที่จะเป็นตัวเอง กล้าที่จะฝัน กล้าที่จะลงมือทำ เสียสละ และทุ่มเทเพื่อทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จครั้งนี้มาพร้อมแฟนหนุ่ม “จูเนียร์ จูเนียร์ รามณรงค์” ก็ได้มาร่วมชมโชว์แรกของแฟนสาวและมอบช่อดอกไม้ให้กับเทนนิส เพื่อเป็นกำลังใจและภูมิใจเป็นที่สุด