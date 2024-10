เพจดังขุดวีรกรรม “บอสมิน” เป็นแม่ข่ายมานานแล้ว วงในแฉคนอยู่เบื้องหลังชักชวนเข้าวงการขายตรง

ชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยแสดงความเห็นสงสารหรือที่มีชีวิตเป็นลูกคุณหนูบ้านรวย ต้องมาประสบชะตาชีวิตเป็นผู้ต้องหาในเรือนจำแบบนี้ ล่าสุดเพจ GET FILL ได้ออกมาเล่าวีรกรรม บอสมิน ที่หลายคนมองว่าบอสมินดูใสๆ คงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใน THE iCON ที่ใช้วิธีหาลูกทีม ชักชวนคน โดยเพจดังกล่าวขอเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ หากใครเจอแบบนี้จะได้ระวังตัวอย่าหลงเชื่อ“เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตลกหญิง เขาได้บอกว่าบอสมินใสๆ ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆ ก่อนที่จะมาเป็นดิไอคอน จริงๆ แล้วมินได้ทำธุรกิจที่คล้ายๆ แชร์ลูกโซ่แบบนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นตลกดังกำลังวุ่นกับการเปิดร้าน อยู่ๆ มีเบอร์สวย เบอร์มังกรโทร.เข้ามา ก็คิดว่าคงจะเป็นคนใหญ่โตโทร.เข้ามา พอรับเสียงในสายก็พูดว่าฮัลโหลนี่มินนะคะ พี่มาบ้านมินก่อนได้ไหมคะ จอดรถไว้หน้าบ้านนะคะ เดี๋ยวมินจะให้รถกอล์ฟไปรับ แล้วก็ต่อว่าขอโทษนะคะพี่ตลกดังขับรถอะไรมาเอ่ย ตลกดังก็บอกว่าพี่ขับรถโตโยต้ามา จากนั้นนางก็ถามสารทุกข์สุกดิบ ทำชวนคุยจากนั้นก็บอกว่ามินขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ จากนั้นนางก็เอาลิสต์รถหรูมาเปิด 70 กว่าคัน พี่คะ พี่ดูรถหรูในลิสต์ พี่ชอบคันไหน ตลกก็บอกพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้จักรถหรูเลย นางเอกก็บอกว่าพี่ไม่รู้จักจริงๆ เหรอคะ นางเอกก็ถาม ขอโทษนะคะบ้านพี่มีรถกี่คัน ที่บ้านไม่มีรถหรูเลยเหรอ เอาใหม่ ไม่เป็นไร ตอนนี้พี่มีเงินเก็บถึง 500 ล้านหรือยังคะ ตลกบอกยังมีไม่ถึง นางเอกถามต่อ แล้วมันพอรึยังสำหรับที่พี่มีแค่นี้ ตลกดังตอบกลับไปว่าแค่มีกินมีใช้ก็พอแล้วคะน้องมิน ไม่เป็นไรค่ะ งั้นมินจะทำให้พี่รวยเอง แล้วก็เปิดปิระมิดขึ้นมาแล้วก็บอกพี่คะ ดูนะคะ อันนี้คือมิน อันนี้คือพี่นะคะ พี่เห็นข้างล่างไหม พี่ช่วยหาคนให้มินอีก 200 คนได้ไหม แล้วพี่ก็จะรวย เขาบอกพี่เป็นคนอีสาน มีคนรักเยอะแน่เลย พี่น่าจะทำงานและหาคนได้มากกว่ามินตลกดังเห็นนางเอกฉีกผลิตภัณฑ์แล้วก็กิน ตลกดังก็บอกอันนี้แม่พี่กิน นางเอกก็เลยบอกงั้นพี่ก็สมัครสมาชิกไปเลยสิคะ 20,000 กว่าบาท สมัครสมาชิกไปเลยสิคะ เดี๋ยวมินจะให้คนส่งของไปให้ที่บ้าน นางเลยคิดก็ซื้อไปให้พ่อให้แม่กินจะได้จบๆ ไปแยกย้ายกันแล้ว ก็มีเบอร์ผู้ช่วยเจ้าเดิมที่ติดต่อมา ก็จิกเป็นไก่เลย คุณทำงานรึยัง คุณหาคนให้ได้รึยัง ตลกดังก็รำคาญ จะทำงาน โทร.จิกไม่เป็นอันทำงาน เขาก็เอะใจไง ทำไมถึงจะอยากให้กูรวยอะไรนัก ก็โชคดีที่ตลกดังไหวตัวทันจากนั้นบอสมินเจอตลกดังก็ทำตัวไม่รู้จักกันไปเลย เรื่องราวก็ผ่านไปจนมินกลายเป็นบอสของดิไอคอน ซึ่งพอมาเป็นดิไอคอน คนที่มาชวนตลกดังไปทำคือบอสสวย บอสสวยมาขายคอร์สออนไลน์ในรายการตลกดัง ตลกดังเอะใจมาก่อนแล้ว เลยไปบอกการตลาดของรายการว่าอย่าเอาแบบนี้มาทอล์กในรายการ ถ้ายังเอามาอีกหนูจะขอลาออกพอไม่ให้มาทอล์กบอสสวยก็โทร.หาตลกดัง อยากชวนตลกดังมาเล่าชีวิตรันทดจนรวยของตัวเองในรายการ อยากจะให้ไปเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไปเรียนคอร์สของบอสสวย ตลกดังไม่ไป เขาเลยถามกลับติดเรื่องเงินเหรอคะ อยากได้เท่าไหร่เอ่ย ตลกดังเลยแกล้งเรียกไป 10 ล้าน เขายอมจ่ายนะ จากนั้นตลกดังก็เลยโยนให้ผู้จัดการเป็นคนจัดการ แต่จริงๆ แล้วไปสะกิดบอกไว้แล้วว่าอย่าไปรับ ไม่เอาไม่ทำงานนี้ ผู้จัดการเลยปฎิเสธไปบอสสวยเลยไปชวนคนสนิทตลกดัง เป็นนักร้องลูกทุ่งดังผู้ชาย เขาน่าจะอยากได้คนดังที่เป็นตัวแทนภาคอีสานมาลงทุน ซึ่งนักร้องชายก็ออกมาปฎิเสธไปแล้วว่าเขาลงทุนจริง แต่ไม่ได้ชวนใคร ไปเรียนมาคอร์สเดียว ไม่มีเวลาไปทำกิจกรรมทุกอาทิตย์ขนาดนั้น และก่อนหน้านี้พวกบอสต่างๆเคยไปชวน ตั๊ก ศิริพร ด้วย แกก็บอกฉันไม่ว่าง ฉันงานเยอะ ฉันไม่ไป จากนั้นก็ไปชวนครูอ้วน มณีนุช ต่ออีก”นอกจากนี้ แหล่งข่าวที่เคยได้รับการชวนจากหนึ่งใน 3 บอสดารา เล่าว่าจริงๆ แล้ว พ่อ และ มิน อยู่ในวงการขายตรงมานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้ พ่อของนางเอกสาว ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับบอสพอล มาก่อน จน บอสพอล สร้าง THE iCON จึงชักชวนกันมาร่วมสร้างอาณาจักรขายตรงแห่งใหม่ด้วยกัน