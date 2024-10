จัดเต็ม!! 22 ศิลปินเบอร์ท็อปชาว Bakerian กับเทศกาลดนตรีบรรยากาศดี สุดอบอุ่นแห่งปี “In The Mood Music Fest For The Bakerian” จองบัตรแล้ววันนี้! ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

เตรียมหัวใจให้พร้อม วอร์มความฟินทุกองศา ต้อนรับลมหนาวปลายปีให้เต็ม Mood !! กับ “In The Mood Music Fest For The Bakerian” เทศกาลดนตรีสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอย ! งานนี้ขอชวนชาว Bakerian ทุกเจเนอเรชั่น กลับมาพบกับเสียงที่คิดถึงและบทเพลงแห่งความทรงจำ ในไวบ์การจัดงานสุดพรีเมียม !! “กินหรู อยู่สบาย” บนพื้นที่สนามกอล์ฟ Treasure Hill Golf Club ที่กว้างใหญ่ถึง 143 ไร่ พร้อมระเบิดความมันกับการแสดงสดจาก 22 ศิลปินเบอร์ท็อปชาว Bakerian นำทีมโดย สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์, นภ พรชำนิ, โจอี้ บอย, รัดเกล้า อามระดิษ, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, P.O.P, อรอรีย์, โป้ Yokee Playboy, Crescendo 4 Days, ตรัย ภูมิรัตน, มาเรียม เกรย์, Triumphs Kingdom และวงในตำนานอย่าง Soul After Six และ Tea For Three สมทบด้วยพันธมิตร Bakerian Friends & Family นำโดย SCRUBB, 2 Days Ago Kids, บี พีระพัฒน์, ตู่ ภพธร, ใหญ่ โมโนโทน, ส้ม มารี, PROXIE และ Girls In The City ( BNK48) ที่จะมาช่วยทำให้ทุกบทเพลงที่คิดถึงมีความหมายและสนุกยิ่งขึ้นเทศกาลดนตรีครั้งนี้ พร้อมจะพาคุณไปสัมผัสกับ Mood เด็ด ที่จะทำให้ฟินจนใจฟู กับMood ความสุข : พาครอบครัวหรือแก็งค์เพื่อนมา “กินหรู อยู่สบาย” จากร้านเด็ดมากมายMood คิดถึง : เพลิดเพลินกับเพลงดังยุค 90’s ที่ยังอยู่ในความทรงจำในบรรยากาศเก่าๆ ที่ชวนคิดถึงMood เหงา : ให้เพลงเพราะๆ มาเติมเต็มหัวใจที่เคยเหงา หรืออาจได้พบเพื่อนใหม่มาแชร์ความสนุกด้วยกันMood อกหัก : ปลดล็อกหัวใจไปกับเพลงเศร้าที่เคยอิน แล้วร้องออกไปพร้อมจังหวะโดนใจให้สุดเสียงMood รัก : บทเพลงรัก ที่จะพาชาวเบเกอเรี่ยน ต่างชื่นชอบในบทเพลงรักมาเจอกันMood ชิล : ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิล ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม พร้อมมุมเช็คอินเก๋ๆ ให้โซเชียลคุณดูดีไม่มีที่ตินอกจากความบันเทิงบนเวที ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รอบริการอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำติดแอร์ โซนเด็กเล่น จุดถ่ายภาพสุดชิค และอีกมากมาย ที่รอให้คุณมาสัมผัสทุกอณูความสุข บนพื้นที่จัดงานที่กว้างขวางท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีอย่าพลาด! จองบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือคลิก https://bit.ly/3BMb2Vh แล้วมาฟินครบจบทุกมู้ดใน “In The Mood Music Fest For The Bakerian” วันที่ 14 ธันวาคมนี้ ที่ Treasure Hill Golf Club, ชลบุรี ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/InTheMoodMusicFestivalเตรียมตัวให้พร้อมกับความทรงจำที่ไม่รู้ลืม ในเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของปี !#InTheMoodMusicFest #InTheMoodMusicFest2024 #Bakerianandfriends