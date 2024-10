ตอกย้ำความฮอตเกินต้าน “ณเดชน์ คูกิมิยะ!” ซูเปอร์สตาร์ระดับพันล้าน ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย RADIESSE(+) นวัตกรรมความงามระดับโลก

​ถือเป็นปีทองของแท้ ของว่าที่พระเอกหนังพันล้าน “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เพราะนอกจากภาพยนตร์ “ธี่หยด 2” จะเดินหน้าสร้างความสยอง กวาดรายได้อย่างถล่มทลายแล้ว ก็ยังจะเตรียมกลับไปโชว์ซิกแพ็คแน่นๆ ในละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” ที่กำลังจะเปิดม่านการแสดงครั้งใหม่ในเร็วๆ นี้ด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอ! เพราะล่าสุด “ณเดชน์” ยังเตรียมสะกดทุกแรงดึงดูดเพื่อตอกย้ำความเป็นซุปตาร์ระดับพันล้านที่มองมุมไหนก็ดูดีในทุกมิติ ด้วยการขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ “RADIESSE(+)” (เรเดียสซ์ พลัส) คนแรกของประเทศไทย นวัตกรรมล่าสุดจาก เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ในการปรับกรอบหน้าให้คมชัด มีมิติ เสริมเสน่ห์ในทุกมุมมอง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Magnetic Face” ในงาน Merz Aesthetics Expo, The Showcase of Confidence for All งานเอ็กซ์โปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนวัตกรรมเสริมความงาม โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2567 ณ แฟชั่น แกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป#RadiessePlus #MagneticFace #RadiessePlusxNadech#MerzAesthetics #MerzAestheticsExpo #TheShowcaseofConfidenceforAll