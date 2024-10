“ใหม่-นนกุล”นำทัพซุปตาร์เปิด“JM COSMETICS” บิวตี้สโตร์สัญชาติไทย ปักหมุดสาขาแรกฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

กรี๊ดสนั่น เอาใจสาวกสายบิวตี้ทุกเพศ ทุกวัย ขนขบวนศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของเมืองไทยมาร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ ในงาน “JM COSMETICS GRAND OPENING” BORN TO BE YOUR OWN BEAU โดย บริษัท เจเอ็ม คอสเมติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้ดำเนินธุรกิจ “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” ธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรกว่า 12 สาขา (โคราช 9, ขอนแก่น 2, มหาสารคาม 1) ล่าสุดขยายกิจการเข้าห้างโมเดิร์นเทรด ปักหมุดสาขาแรก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฝั่งเวสต์ ภายใต้แบรนด์ใหม่ “JM COSMETICS” พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ร่วมสนุกภายในงานได้รวบรวมเหล่าซุปตาร์พรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง อาทิ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ,นนกุล-ชานน สันตินธรกุล, จูเนียร์-กาจบัณฑิต ใจดี, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ, วุ้นเส้น-วิริฒิภา ภักดีประสงค์, ดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอ็นเซอร์กูรูด้านผิวพรรณและความสวยความงาม ที่พร้อมใจกันแต่งตัวกันมาอย่างจัดเต็ม ตามสโลแกน “Born to be your own Beau” (เกิดมาเพื่อความสวยของคุณ) พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบไม่มีกั๊ก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอุมาพร ราษฎร์วิรุฬห์กิจ ประธานกรรมการบริษัท เจเอ็ม คอสเมติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ได้เล่าถึงการเดินทางของ “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” ตลอด20 กว่าปีที่ผ่านมา จนมาถึงสาขาที่ 13 คือ JM COSMETICS ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายใต้ธีมสุดเก๋ “A day of pink” ในบรรยากาศ หรูหรา สนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเอง ก่อนจะปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 6 สาวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่กระแสแรงวง “EMPRESS” ที่มาแจกความสดใสเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าเอฟซีแบบต่อเนื่องใหม่-ดาวิกา กล่าวว่า “ใหม่เป็นตัวแทนของ Cathy Doll ได้รับเชิญมาร่วมงานวันนี้ ยังไงก็ขอฝากโปรโมชั่น Cathy Doll ด้วยนะคะ จำหน่ายที่ JM COSMETICS ชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มาอุดหนุนกันเยอะ ๆ นะคะ”ด้าน วุ้นเส้น-วิริฒิภา กล่าวว่า “ต้องบอกว่าวุ้นดีใจกับการเติบโตของ “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” บิวตี้สโตร์สัญชาติไทยที่รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 กว่าปี จนมาถึงสาขาที่ 13 และขอบคุณที่ให้ SEWA เป็นส่วนหนึ่งของ JM COSMETICS ตลอดมา วันนี้ SEWA ก็มีบูธกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน ฝากด้วยนะคะอย่าลืมมาอัปเดทบิวตี้ไอเท็มได้แล้ววันนี้ที่ JM COSMETICS JM COSMETICS สินค้าราคาไม่แพง ลดแรงไม่ต้องรอโปร คุ้มตั้งแต่ชิ้นแรก ชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฝั่งเวสต์ กับอาณาจักรแห่งความงามครบ ทั้งปลีกและค้าส่ง แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง !เกี่ยวกับ JM COSMETICS​JM COSMETICS ก้าวที่กล้าของ “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” กว่า 20 ปีในธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจร กว่า 12 สาขาที่เปิดใน จังหวัด นครราชสีมา 9 สาขา ขอนแก่น 2 สาขา และมหาสารคาม 1 สาขา สู่การขยายกิจการเข้าห้าง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้างยักษ์ใหญ่ เมืองปทุมธานี และปริมณฑล ภายใต้แบรนด์ใหม่ “JM COSMETICS เป็นอีกหนึ่งรีเทล แบรนด์ ของ บริษัท เจเอ็ม คอสเมติคส์ (ไทยแลนด์) ที่ต้องการนำเสนอความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านคือ บรรยากาศร้าน และบริการที่แตกต่าง, สินค้าที่มีขายเฉพาะ JM COSMETICS, ราคาของสินค้าที่ไม่แพง , มีทั้งค้าปลีก และค้าส่งในร้านเดียว เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย