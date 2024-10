Eason Chan เตรียมกลับมาพบแฟนไทยในรอบ 12 ปี ที่งาน FEAR and DREAMS World Tour

ซึ่งแต่ละที่ที่ไปต่างได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม จนในที่สุดปี 2568 ประเทศไทยก็กําลังจะได้ต้อนรับ ศิลปินสุดฮอตชื่อดัง อีสัน ชาน กับทัวร์ “FEAR and DREAM” ที่แม้ทัวร์นี้จะใช้มาหลายปีแล้ว แต่ อีสัน ชาน ยังรู้สึกว่าความหมายของชื่อนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงยังคงใช้ทัวร์ด้วยชื่อนี้ต่อไป ซึ่งถ้าถามว่ามีความหมายพิเศษอย่างไร? อีสัน ชานให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมาว่า “ทุกคนสามารถตีความหมายได้ต่างกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบสดๆ และได้มาค้นหาด้วยตัวคุณเอง”

หลังจากห่างหายไป 12 ปี เมกาสตาร์แฟงวงการเพลงป็อปจีนเตรียมกลับมาขึ้นสเตจพบแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งที่งานโดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 19.30 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี“The FEAR and DREAMS World Tour” ได้เริ่มเปิดทัวร์ตั้งแต่ปี 2566 ที่ โคลีเซียมฮ่องกง และทัวร์ไปอีกหลายเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย, สิงค์โปร์, ไต้หวัน, อเมริกาเหนือ, มาเก๊า, เซี่ยงไฮ้, เฉิงตู, เซี่ยเหมิน, ซีอาน, หนานจิง, อู่ฮั่น และหางโจวโดยดนตรีของ อีสัน ชาน มีความท้าทายทุกแนวเพลง และครอบคลุมธีมที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้น และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น การฟังเขาเล่าเรื่องราวอันน่าดึงดูดใจซึ่งมักจะทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้ง และ “FEAR and DREAMS World Tour” ก็เป็นงานที่จะมอบประสบการณ์ทางภาพ และเสียงอันน่าทึ่งซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของ อีสัน ชาน และทีมงานผ่านดีไซน์ของเวที และการแสดงต่างๆ ที่จะทําให้คุณได้รับประสบการณ์ภาพ และเสียงที่ดื่มเต็มอิ่ม ซึ่งหลังจากที่เขาได้ทําการแสดงมามากกกว่าร้อยครั้ง จนกระทั่งทัวร์ครั้งนี้กําลังจะมาถึงกรุงเทพฯ ในที่สุดเขาก็ขอสัญญากับแฟนๆ ว่า พวกคุณจะได้มาร่วมเฉลิมฉลองดนตรีอันไพเราะจากใจที่เขาไม่อยากคุณพลาดเลยทีเดียว!เพราะฉะนั้นแฟนๆ ของ อีสัน ชาน ไม่ควรพลาด! เตรียมตัวมาพบกันในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 19.30 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด SUNFAN International Entertainment Group la One Systems Global Production รวมถึงทีมโปรดิวเซอร์งานอย่าง MOU Production Ltd พร้อมที่จะผสานพลังของดนตรีและการแสดงของ อีสัน ชาน บนเวทีเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมให้กับแฟนๆ ทุกคนได้มาดื่มดําบรรยากาศอันน่าทึ่ง และมีแต่ความสุขสนุกสนานไปด้วยกันสําหรับงาน Eason Chan FEAR and DREAMS World Tour in Bangkok จะเริ่มเปิดขายในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, Call Center 02-262-3456 และ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา [บัตร VIP พร้อมเบเนฟิตสุดพิเศษ] 9,900 / 7,800 / 6,500 / 5,300 / 3,800 บาท