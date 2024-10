ชาวเน็ตวิจารณ์เพลง “โรเซ่” เสียดายของดีอย่าง “บรูโน มาร์ส” แม้ ‘APT’ ติดท็อปชาร์ต

หลังจากเปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จทำยอดวิวใน YouTube ได้อย่างถล่มทลาย และพาเพลง ‘APT’ เปิดตัวถึงอันดับ 3 บน Global Chart ของ Spotify ที่ 6.85 ล้านสตรีม แซงหน้าเพื่อนๆทั้ง New Woman ของ ลิซ่า ( 6 ล้าน ) และ Mantra ของ เจนนี่ ( 5.2 ล้าน ) ขึ้นเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเค-ป็อปที่ทำอันดับได้สูงที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการเดบิวต์ครั้งใหญ่ที่สุดบนแพลตฟอร์มในเส้นทางนักร้องของ บรูโน มาร์ส หลังจากแซงหน้าเพลงฮิตก่อนหน้านี้ ที่เขาทำในปีนี้ร่วมกับเลดี้ กาก้า คือเพลง "Die With A Smile" ซึ่งมียอดสตรีมในขณะนั้นอยู่ที่ 4.58 ล้านครั้งแม้จะได้รับความนิยม และเสียงชื่นชมถึงความสดใสและความสนุกของเพลง ‘APT’ แต่ก็ยังมีชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ไม่หยุดว่าเสียดาย บรูโน มาร์ส เพราะมองว่าเพลงต่ำกว่ามาตรฐานและไม่เหมาะสมกับ ศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างเขาแม้ว่า โรเซ่ จะออกมาให้สัมภาษณ์ทางวิทยุว่า บรูโน มาร์ส เป็นคนเลือกเพลง ‘APT’ ด้วยตนเอง ซึ่ง โรเซ่ ได้ระบุว่า ตอนแรกที่เซ็นสัญญากับ Atlantic Records เธอไม่รู้ว่า บรูโน มาร์ส ก็อยู่ค่ายนี้ ก่อนที่นักร้องหนุ่มจะเสนอว่าอยากร่วมงานด้วย ซึ่งเธอเสนอเขาไป 3 เพลงโดยที่ไม่มั่นใจว่าทางค่ายจะอนุมัติให้ศิลปินเบอร์ใหญ่อย่างเขามาร่วมงานด้วยหรือไม่ และคาดว่า บรูโน อาจปฏิเสธหมดทั้ง 3 เพลง ก่อนที่เขาจะถามว่า ‘APT’ คืออะไร เมื่อ โรเซ่ อธิบายว่าเป็นเกมในวงเหล้าของเกาหลี ก็ทำเอานักร้องหนุ่มสนใจและตัดสินใจเลือกเพลงนี้ทันทีทางด้านแฟนๆ ได้เอาบทสัมภาษณ์ของ โรเซ่ มาปกป้องเธอจากความคิดเห็นแย่ๆ พร้อมตอบโต้ว่าสถิติดังกล่าวไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เนื่องจากในวันที่ 2 ของการนับยอดสตรีมของเพลง "APT" ของ โรเซ่ และ บรูโน มาร์ส กลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมียอดสตรีมมากกว่า 10.18 ล้านครั้ง และตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 2 บน Spotify Global Chart ตามหลังเพียงเพลง "Die With A Smile" ของ Bruno Mars & Lady Gaga (10.32 ล้านครั้ง) เท่านั้นด้วยการอัปเดตใหม่นี้ ส่งให้ โรเซ่ กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงของ K-pop เช่นเดียวกับ เจนนี่ ที่สามารถขึ้นไปถึงอันดับที่ 2 บน Global Spotify Chart ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสำหรับศิลปินเดี่ยวหญิงของ K-pop ในประวัติศาสตร์ ไม่เพียงเท่านั้น โรเซ่ ยังเป็นศิลปินเอเชียคนแรกที่มียอดสตรีมมากกว่า 10 ล้านครั้งในวันเดียว และยังได้เป็นศิลปินหญิงของ K-pop ที่มียอดสตรีมสูงสุดในประวัติศาสตร์ Spotify แซงหน้า "Pink Venom" ของวง BLACKPINK ของเธอเอง