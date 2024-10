MBK จับมือ ชมรมนักข่าวบันเทิง จัด "ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง" เปิดเวทีเพลงนานาชาติ เสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง" ได้รับเกียรติจาก คุณสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมนักข่าวบันเทิง และ "เบน" สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ นักแสดงหนุ่มเรื่อง "ไฟน้ำค้าง" ทางช่อง 7HD พร้อมศิลปินนักร้อง วิน-วีรชัย งานไพโรจน์, อี้ด-สุนทรีย์ จวบสมัย, ติ๋ว-จรวยพร จิตตรีญาติ, อัญ อัญญ่า และอ๊อด อรรณพ ที่ต่างขนเพลงนานาชาติ สากล, ไทยสากล, ลาติน, ญี่ปุ่น และจีน มารังสรรค์มอบความสุขให้ผู้ร่วมงานวิล-ธารา เจ้าของเพลงฮิต จักรวาลแห่งความเหงา และ "กลุ่มเชิตขาวสาวยีนส์" นำโดยประภาพร สังข์สุวรรณ, แวววลี วันกุมภา, เนาวรัตน์ อารยะพงษ์, อุษา แก้วมณี และ ดร.กฎชนก สุขสถิตย์ ร่วมร้องเพลงที่ล้วนเป็นฝีมือประพันธ์ของ ว.วัชญาน์ อาทิ เพลง "ไฟเสน่หา", "สาวเจียงฮาย", "ขอสูมาเต๊อะ" ฯลฯในขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมสังคมเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ภาคเหนือ โดย ทีมข่าวกีฬาสยามรายวันและเพื่อนสื่อฯ เปิดโชว์ภาพวาดต้นแบบพระพุทธศิลป์ฝีมือ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า พร้อมถ่ายภาพร่วมกันส่วนกิจกรรมวันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2567 เป็นงาน Workshop "นวดสมาธิ" ศาสตรฮีลกาย-ใจ จากภูมิปัญญาย่าทวดไทยโบราณ โดยมีนักร้อง "รอน Tea for Three" และ โนํ SNoboq เข้าร่วมสร้างสีสัน เสริมด้วยคนบันเทิงกับความรู้ในการจัดการขยะจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดย เอ-สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, ไมค์-พลภัทรเวลส์ช, ต้น-กมลเมศวร์ ใหญ่เสมอ ร่วมกับ SS Textle , ซูซก SERI Chula ร่วมด้วยช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในกิจกรรม SS Care You ปราณบุรี สามร้อยยอด และกิจกรรม Work Shop เรื่องการจัดการขยะ แยกขยะจากขวดเพ็ท นำไปทำเส้นใยผ้าขวดเพ็ท และเสื้อประหยัดไฟเบอร์ & พร้อมชูชกเรื่องการย่อยสลายเศษอาหารนำไปทำเป็นปุ๋ยภายใน 24ชั่วโมง