อลังการของแทร่! 70 “มิสแกรนด์ อินเตอร์ ฯ” อวดชุดประจำชาติ โชว์เอกลักษณ์พื้นถิ่น

ไม่เคยทำให้แฟนนางงามต้องผิดหวัง สำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาติ ของที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างเฝ้ารอชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดประเทศตัวเอง หวังคว้าชัยชนะเพราะนี่คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของดีไซเนอร์ทั่วโลก จะได้โชว์ศักยภาพในการออกแบบชุดที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประจำชาติออกมาอย่างภาคภูมิใจ ผ่านลวดลายบนผืนผ้า เครื่องประดับ และการนำเสนอที่สะกดทุกสายตา ซึ่งปีนี้ ประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ณ เมืองหลวง กรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 รับหน้าที่พิธีกรนำเข้าสู่คืนแห่ง The One And Only ค่ำคืนที่แฟนคลับทั่วโลกกว่า 3.3 แสนคน เฝ้ารอชมผ่านทาง Youtube Grand TV รวมถึงที่มาเชียร์อยู่ใน MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พร้อมแขกรับเชิญพิเศษมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022,รองประธานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่แนล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินจากนั้นยกเวทีสุดอลังกรให้ 70 สาวงาม โชว์ชุดประจำชาติ ออกสู่สายตาผู้ชม ทุกชุดสวยและมีเอกลักษณ์ การตัดเย็บที่ยอดฝีมือเท่านั้นจึงจะสร้างสรรค์ออกมาได้ รวมถึงการนำเสนอแบบเกินต้านของผู้เข้าประกวด หลายชุดใหญ่อลังการ ยาวเต็มเวที เครื่องหัว เครื่องตัว จัดเต็ม ฟาดได้ฟาดสำหรับ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 “มาในชุด “มนตราจันทรคราส” ผสานเรื่องราวแห่งตำนานอันลึกลับบนท้องนภา ถ่ายทอดจากความเชื่อเรื่อง “ราหู” อสูรผู้ทรงอำนาจตามตำนานไทย-ฮินดู ราหูได้ปลอมตัวเป็นเทวดาเพื่อเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำอมฤต เพื่อความเป็นอมตะ แต่กลับถูกเปิดโปงโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ พระวิษณุจึงลงทัณฑ์ด้วยการใช้จักรศักดิ์สิทธิ์ตัดร่างของราหูออกเป็นสองส่วน ราหูโกรธแค้นพระจันทร์ และพระอาทิตย์เป็นอย่างมาก จึงคอยไล่กลืนกินทั้งสองดวง เกิดเป็นปรากฏการณ์ จันทรคราส แต่ด้วยร่างของราหูที่เหลือเพียงครึ่งบน ทำให้การกลืนทำได้เพียงชั่วคราว ท้ายที่สุดดวงจันทร์ยังคงกลับมาส่องแสงสว่างได้อยู่เสมอ นอกจากเรื่องราวอันน่าเกรงขามแล้ว ราหูยังเป็นเทพที่คนไทยจำนวนมากเคารพบูชา ด้วยความเชื่อว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกข์โศกเคราะห์ร้าย และนำพาความโชคดีมาสู่ชีวิต ออกแบบ และตัดเย็บโดย ห้องเสื้อ พลางกูรหลังเสร็จสิ้นการประกวด ณวัฒน์ เปิดให้แฟนคลับได้โหวตและให้คะแนนชุดประจำชาติที่ชื่นชอบที่สุด ผ่านทาง Facebook : Miss Grand International เพื่อคัดเลือก 20 ชุด ที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ก่อนจะประกาศผลในค่ำคืนรอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9