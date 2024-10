นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ฉลองเปิดตัว “H! LIST 2024” เชิญเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมดินเนอร์การกุศล “H! List 2024 CHARITY SOIRÉE”

ริดา-ฟ้าปริดา ฟ้าทวีพร ก่อนปิดท้ายด้วย After Party กับมินิคอนเสิร์ตจาก เบน ชลาทิศ

สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับงานกาล่าดินเนอร์การกุศลฉลองการเปิดตัวนิตยสารฉบับพิเศษ “H! LIST 2024” ที่รวบรวมรายชื่อบุคคลในแวดวงสังคมไทยไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมมอบรางวัล “HELLO! SOFT POWER AWARDS” เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดัน SOFT POWER ไทยในแขนงต่าง ๆ โดยเชิญเหล่าเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมยินดีและร่วมทำการกุศลผ่านการประมูลผลงานศิลปะและช็อปปิ้งแพ็กเกจที่พักสุดพิเศษ ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิบ้านเด็กและมูลนิธิรักษ์ไทย ท่ามกลางบรรยากาศอันหรูหราทว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยมี คุณบียอน เรททิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี เอเชีย และอินเดีย, คุณคริสตอฟ พาเก้ล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี เอเชีย และอินเดีย, คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และ คุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ Social Director นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งคุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวว่า “H! LIST 2024 นับเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับการจัดทำเนียบบุคคลในแวดวงสังคมไทย ที่รวบรวมรายชื่อบุคคลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวมากกว่า 600 รายชื่อ เพื่อเป็น People Community ตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของนิตยสาร HELLO! ซึ่งเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับบุคคลในแวดวงสังคม ดังนั้นเพื่อการเปิดตัวนิตยสารฉบับพิเศษนี้และเฉลิมฉลองให้กับเซเลบริตี้ทั้ง 600 กว่าท่านในทำเนียบปีนี้ นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จึงได้จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลภายใต้ชื่อ H! List 2024 CHARITY SOIRÉE โดยเป็น Charity Night เพื่อระดมทุนสนับสนุนองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดให้มีการมอบรางวัล HELLO! SOFT POWER AWARDS แก่บุคคลที่เห็นคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของ SOFT POWER ไทยในแขนงต่าง ๆ ซึ่งทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างต่อเนื่อง จึงควรค่าอย่างยิ่งแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ”ทั้งนี้ HELLO! SOFT POWER AWARDS เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการในการพัฒนาศักยภาพของ SOFT POWER ไทยใน 5 แขนง คือ อาหาร ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และเทศกาลประเพณีไทย โดยผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ผู้ก่อตั้งและ EXECUTIVE CHEF แห่งร้าน LE DU และ NUSARA ร้านอาหารอันดับ 1 และอันดับ 3 ในการจัดอันดับร้านอาหารจากเวที ASIA’S 50 BEST RESTAURANT 2023, คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ SOFT POWER ด้าน FESTIVAL, คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้ก่อตั้ง ASAVA GROUP ที่ทำให้ทำแบรนด์แฟชั่นไทยฉายภาพชัดเจนบนเวทีแฟชั่นระดับโลก, ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ปลุกกระแสละครไทยให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก และร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านละคร “บุพเพสันนิวาส”, คุณอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน กรรมการผู้จัดการ TIFFANY’S SHOW PATTAYA เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss International Queen, คุณจิต เชียวสกุล กรรมการผู้จัดการ – นายสนาม บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด และผู้ก่อตั้ง RSM MUAY THAI ACADEMY, น้องหมีเนย, คุณวุฒิธร มิลินทจินดา CHIEF EXECUTIVE OFFICER แห่ง WOODY WORLD และ คุณศุภลัษณ์ อัมพุช CHAIRWOMAN แห่ง THE MALL GROUP และ EM DISTRICTสำหรับไฮไลต์ของค่ำคืนคือการช็อปปิ้งแพ็กเกจที่พักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมและสายการบินพันธมิตร นำแพ็กเกจที่พักและตั๋วเครื่องบินสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาร่วมหารายได้เพื่อการกุศล อาทิ JW MARRIOTT HOTEL HONG KONG, SO SOFITEL HUA HIN, SOFITEL LUANG PRABANG, CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO, VARANA KRABI HOTEL,ANANTARA KOH YAO YAI RESORT & VILLAS,FOUR SEASONS TENTED CAMP GOLDEN TRIANGLE, SO/ MALDIVES, ISLAND ESCAPE BY BURASARI, THE TUBKAAK KRABI และสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ก่อนตามด้วยการประมูลผลงานศิลปะ ซึ่งเริ่มด้วย แว่นตา RED CLASSIC C DE CARTIER MOTIF จากแบรนด์ CARTIER ในลวดลายและสีพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย พร้อมเลนส์ ZEISS (ไซส์)1.67 SMARTLIFE PRO PROGRESSIVE INDIVIDUAL PHOTOFUSION นวัตกรรมเลนส์แว่นตาพรีเมี่ยมระดับโลกรุ่นล่าสุด จาก SUPPARERK VISION CENTER ผู้เชี่ยวชาญในด้านสายตาและแว่นตา หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ต่อด้วยชุดภาพพิมพ์ 12 ชิ้น จากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่ง คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ก่อตั้ง THE ART AUCTION CENTER นักสะสมงานศิลปะตัวยง นำกลับมาจากยุโรปเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมผลงานซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ยุคแรกของไทย และชิ้นสุดท้ายคือผลงานภาพเขียนสีอะคลิลิค “LIFE / STILL LIFE 2021” ของศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ซึ่งเหล่าเซเลบริตี้ต่างร่วมประมูลกันอย่างคึกคัก เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนร่วมช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเด็กและมูลนิธิรักษ์ไทยตลอดค่ำคืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข แขกผู้มีเกียรติต่างเพลิดเพลินไปกับเมนูไฟน์ไดนิ่งที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยเชฟมากฝีมือของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ คลอเคล้าด้วยเสียงดนตรีและบทเพลงซึ่งขับกล่อมโดยเหล่าเซเลบริตี้รุ่นเยาว์ อาทิ การแสดงวงดนตรีไทยในเพลงค้างคาวกินกล้วย และ Daniel Caesar & H.E.R. กับโชว์ระนาดเอกของ ฮาน่า-ณพิชญา อริยะวงศ และขิมโดย ไอร่า-ชนานันท์ พิริยเลิศศักดิ์ อำนวยการสอนและควบคุมวงโดย ครูกามเทพ ธีระเลิศรัตน์ รวมถึงบทเพลงอันอันไพเราะจากโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก LAMBORGHINI BANGKOK BY RENAZZO MOTOR, SCINTILLA AND FOPE, SMEG THAILAND, GRAND SEIKO, SUPPARERK VISION CENTER, FOUR SEASONS HOTEL BANGKOK AT CHAO PHRAYA RIVER รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานอย่าง ITALASIA GROUP WITH SUNTORY WHISKY KAKUBIN, JAGOTA BROTHERS, REMY MARTIN และTHE FLORIST BAR ที่ร่วมเนรมิตให้ค่ำคืนอันทรงเกียรติของ “H! List 2024 CHARITY SOIRÉE” เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและความพิเศษ จนกลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนอันเป็นที่จดจำของนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติทุกคน