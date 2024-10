โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมเป็น "Small Luxury Hotels of the World"

ประกาศความสำเร็จในการนำโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพฯ ที่ให้ความรู้สึกเสมือนบ้านหรูมีระดับหลังที่สองพร้อมด้วยการตกแต่งที่ประณีตสวยงามเหนือกาลเวลา และเป็นโรงแรมแห่งแรกของ แบรนด์ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ภายใต้การบริหารของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ก้าวสู่อีกขั้นสู่การเป็นโรงแรมระดับลักชัวรี่ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ทำการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Small Luxury Hotels of the World (SLH) ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรมชั้นนำและมีชื่อเสียงภายใต้พอร์ตโฟลิโอของ SLH โดยมี นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ มร. มาร์ค วอง Senior Vice President Asia Pacific ของ Small Luxury Hotels of the World เป็นตัวแทนลงนาม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ด้วย ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับหรูให้กับแขกผู้เข้าพักที่มีรสนิยมได้อย่างดียิ่งSmall Luxury Hotels of the World (SLH) ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่เป็นที่ปรารถนาที่สุดของนักเดินทางที่มีใจรักในอิสระเสรีและเป็นโรงแรมที่มีแนวคิดอิสระ ทั้งนี้ SLH ได้เยี่ยมชม ตรวจสอบ และคัดกรองโรงแรมแต่ละแห่งที่จะเข้าร่วมในคอลเลคชั่นด้วยตนเอง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จในการผ่านเกณฑ์อันเข้มงวดของ SLH ซึ่งได้แก่ ความเป็นอิสระ ทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองที่มีห้องพักไม่เกิน 200 ห้อง ความสามารถในการเล่าเรื่องราว ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอบริการพิเศษและโดดเด่น รวมถึงประสบการณ์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของสถานที่ตั้งของโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ นับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โอ่อ่า สง่างาม และบริการที่ยอดเยี่ยม เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่อาศัยระดับหรูใจกลางเมืองที่คึกคัก ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่บนถนนวิทยุ ซึ่งนับเป็นทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จึงเชื่อมต่อทุกการเดินทางได้อย่างสะดวก แต่ยังคงบรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อน เพราะโอบล้อมด้วยสวนเขียวขจี โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ นำเสนอที่พักอันหรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และบริการที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นน่าประทับใจ อันเป็นภาพสะท้อนของความสง่างามและความประณีต โรงแรมแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองอันงดงามที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่มีรสนิยม ที่ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกมิติของการบริการ ทำให้การมาเยือนแต่ละครั้งเป็นการเฉลิมฉลองเสน่ห์อันเป็นนิรันดร์ของการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม ที่ตั้งของโรงแรมโอบล้อมด้วยพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และสถานทูต สวนอันร่มรื่นมอบความสงบและความเป็นส่วนตัว สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง ห้องสวีทอันสวยงามผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ความอบอุ่นแบบไทย และความสะดวกสบายร่วมสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการรับประทานอาหารที่ Café Claire ซึ่งนำเสนอความสง่างามแบบคลาสสิกด้วยแรงบันดาลใจสมัยใหม่ พาให้แขกทุกท่านได้เพลินไปกับเมนูยูโรเปียนคอมฟอร์ตฟู้ดยอดนิยมที่ปรุงและจัดเสิร์ฟด้วยความประณีต บรรยากาศแบบบูทีคสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและหรูหราท่ามกลางสภาพแวดล้อมมีระดับของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีThe Play Deck ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนที่เงียบสงบจากความวุ่นวายของชีวิตเมือง ด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สวยงาม พร้อมพูลบาร์และบริเวณรับประทานอาหาร ให้แขกทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศยภาพของเส้นขอบฟ้าเมืองกรุงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ SLH นับเป็นโอกาสที่ทำให้โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายระดับโลกของโรงแรมกว่า 500 แห่งที่มีชื่อเสียงด้านความหรูหราและความเป็นอิสระ การเข้าร่วมนี้ไม่เพียงทำให้โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าระดับเอลิสต์ทั่วโลก แต่ยังวางตำแหน่งของโรงแรมให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเดินทางที่มีความคิดเป็นอิสระซึ่งแสวงหาความหรูหราในแบบที่ไม่ซ้ำใคร ประสบการณ์ที่มีความหมาย และการซึมซับวัฒนธรรมนายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า "การที่โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เข้าเป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นของ SLH ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การต้อนรับที่เหนือระดับ ซึ่งสะท้อนไปถึงวิสัยทัศน์และมาตรฐานการบริการระดับโลก ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะของโรงแรมของเราและความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วมกับชุมชน"มร. มาร์ค วอง Senior Vice President Asia Pacific ของ Small Luxury Hotels of the World กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการเคารพนับถือเช่นนี้ จะช่วยเสริมสร้างการมีอยู่ของแบรนด์เราในประเทศไทยได้อย่างแข็งแรงและเป็นไปด้วยดี เราหวังที่จะขยายการเข้าถึงของ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ผ่านแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องระดับโลกและเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเราภายใต้การนำเสนอรากฐานทางวัฒนธรรมและการบริการที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรม”นอกเหนือจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Small Luxury Hotels of the World (SLH) แล้ว โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ยังคว้ารางวัล 1 MICHELIN Key จาก MICHELIN Guide อีกด้วย ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะของที่พักแห่งนี้ว่าเป็นที่พักชั้นนำระดับหรู ตอกย้ำความทุ่มเทของโรงแรมในการมอบสิ่งที่มากกว่าการบริการที่ยอดเยี่ยม โดยเน้นที่ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอีกขั้นรางวัลและการยอมรับเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ในการมอบประสบการณ์ความหรูหราระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำในวงการโรงแรมระดับไฮเอนด์อีกด้วยสำหรับก้าวต่อไป ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มจำนวนโรงแรมเข้าพอร์ตโฟลิโอของ SLH ด้วยการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ในอนาคตซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอันเข้มงวดของ SLH อย่างอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์ในเรื่องการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและประสบการณ์ของแขกที่พิเศษกว่าใครข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ: www.oriental-residence.comข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป: www.onyx-hospitality.comข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Small Luxury Hotels of the World (SLH): https://slh.comจากภาพ (ซ้ายไปขวา): นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ มร. มาร์ค วอง Senior Vice President Asia Pacific ของ Small Luxury Hotels of the World