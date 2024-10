ไอคอนสยาม ร่วมกับ KOTRA และ INNOCEAN จัดงาน "SEOUL FOOD IN BANGKOK 2024” ครั้งแรกในประเทศไทย! มุ่งเป้าขยายธุรกิจการส่งออกและการตลาดอาหารเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็น Global Destination หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ร่วมกับและจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย เป็นการขยายงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี 'Seoul Food' ไปสู่ต่างประเทศครั้งแรก เร่งการเติบโตการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงานมีจัดแสดง สินค้า อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารเสริม/อุปกรณ์เครื่องครัว/แฟรนไชส์ และผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารอื่นๆ อีกมากมายจากประเทศเกาหลีกว่า 92 บริษัท โอกาสเดียวที่จะได้ขยายธุรกิจ นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลีโดยตรง ในงาน “SEOUL FOOD in Bangkok 2024” ตั้งเเต่ 18 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม 2567 (B2B Business Matching) ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 และ 18 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2567 (K-Food Pop-up Stores) ณ SOOKSIAM ชั้น G ไอคอนสยามกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน นำโดยและ KOTRA นำโดยร่วมจัดงานเพื่อสนับสนุนการส่งออกและการตลาดของบริษัทเกาหลี งานนี้ถือเป็นการขยายงาน ‘SEOUL FOOD’ ไปยังต่างประเทศครั้งแรก ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 1983 และปีนี้เป็นปีที่ 42 งานนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทอาหารภายในประเทศเกาหลีกับบริษัทต่างชาติ และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และมีแพลนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆในพิธีเปิดงาน ‘Seoul Food in Bangkok’ มีผู้เข้าร่วมงานจากฝั่งเกาหลีได้แก่ คุณยู จอง-ยอล (Mr. Yu Jeoung Yeol) ประธานและซีอีโอ KOTRA ฯพณฯ ท่าน ปาร์ค ยง มิน (H.E. Mr. Park Yongmin) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และ คุณลี ยง-วู (Mr. Lee Yong-woo) ซีอีโอ Innocean Inc. ส่วนฝั่งไทยได้แก่ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ เลขาธิการหอการค้าไทย และคุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ที่มาร่วมเฉลิมฉลองการขยายงาน ‘Seoul Food’ สู่ต่างประเทศครั้งแรกนี้ประธานและซีอีโอ KOTRA กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกสำคัญในอาเซียนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราจะสนับสนุน ‘Seoul Food in Bangkok’ อย่างเต็มที่ให้เป็นเวทีสำหรับความสำเร็จในการส่งออกและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม”งาน ‘Seoul Food in Bangkok’ จัดขึ้นที่ไอคอนสยาม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยให้บริษัทเกาหลีขยายตลาดสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองในอาเซียน นิทรรศการ B2B จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม โดยมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 92 ราย ที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ (TRUE ICON HALL) ชั้น 7 ขณะที่ร้านป๊อปอัพ B2C จะจัดตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน เป็นเวลา 17 วัน โดยมีบริษัท 31 แห่งเข้าร่วมที่สุขสยาม (SOOKSIAM) ชั้น G ไอคอนสยาม ในช่วงนิทรรศการ B2B มีผู้แทนจากเครือข่ายการจัดจำหน่ายหลักในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 300 ท่าน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง นิทรรศการคาดว่าจะสามารถจัดการประชุมทางธุรกิจรวมทั้งหมด 1,600 ครั้ง ส่วนร้านป๊อปอัพ B2C ที่ตั้งอยู่ในสุขสยาม ชั้น G ซึ่งเป็นพื้นที่ในไอคอนสยามที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ได้เปิดโอกาสให้บริษัทอาหารและเครื่องดื่มและการค้าปลีกสามารถเข้าถึงลูกค้าประมาณ 200,000 ราย และสามารถสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ได้ถึง 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 13,507,002 บาท นอกจากนี้ กิจกรรม ‘Soul Spot’ ซึ่งมี AI นำเที่ยวอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซล ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับรัฐบาลกรุงโซลนอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหอการค้าไทย (TCC) เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างบริษัทอาหารเกาหลีและไทย และเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีในการจัดโซนประสบการณ์ K-Cultureปีนี้เป็นปีครบรอบ 66 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีและไทย ในฐานะประเทศที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประเทศไทยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 3.6% ในปีนี้ ตามข้อมูลของธนาคารโลก แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ในงาน "SEOUL FOOD IN BANGKOK 2024” ตั้งเเต่ 18 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม 2567 (B2B Business Matching) ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 และ 18 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2567 (K-Food Pop-up Stores) ณ SOOKSIAM ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1338 และ Facebook: ICONSIAM