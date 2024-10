28-31 ต.ค.นี้ พม. จัดเวทีหารือ 15 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และสร้าง “ชุมชนยั่งยืนสำหรับทุกคน”

ฯลฯ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Flagship projects implementing NUA and the UNHA Resolution on adequate housing for all” โดยผู้แทน UN-Habitat และการอภิปราย หัวข้อ “Youth-driven Solutions for a Sustainable Future” ซึ่งมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ จากหลายภาคส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างอนาคตเมือง และชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน





เตรียมจัดการประชุมระดับนานาชาติเชิญภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยจาก 15 ประเทศ เอเชีย-แปซิฟิก และตัวแทนเยาวชน ร่วมถกแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และยกระดับชุมชนแออัด รวมถึงพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) และมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 โดยกำหนดจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2567 ณ ห้อง Crystal Hall โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกองค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UN-Habitat ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก หรือ World Habitat Day และกำหนดให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Urban October เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การด้านอยู่อาศัย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และอนาคตของเมืองทั่วโลกสำหรับปีนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวง พม. มีกำหนดจัดเวทีการประชุม International Conference on Sustainable Communities for All ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ และแสดงบทบาทด้านการพัฒนาเมือง มิติที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด ผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง World Habitat Day และ Urban October ประจำปี 2567 โดยเชิญภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจาก 15 ประเทศ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน สถานเอกอัครราชทูต และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และยกระดับชุมชนแออัด รวมถึงพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) และมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 11.1 ภายในปี 2573ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านที่อยู่อาศัย การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกกลุ่ม” และ “เมืองที่ครอบคลุม ยอมรับความหลากหลาย น่าอยู่ และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คุณกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความครอบคลุม และยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ที่อยู่อาศัยเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจเฟซบุ๊กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์