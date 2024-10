ทนายดัง ชี้ "ท่าน ว.” ไม่ผิดอาญา อย่าเอาความไม่ชอบมาชี้ว่าผิดกม.

หลังจากที่ทนายเดชา ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงกรณีไปบรรยายที่ THE iCON GROUP โดยมีประโยคเด็ดคือ “อยากรวยเร็วก็ THE iCON แล้ว” ซึ่งทนายเดชาตั้งคำถามว่า เป็นการชวนเชิญให้ร่วมลงทุนหรือไม่ จะเอาผิดให้ติดคุกพร้อมกับเรียกว่า บอส ว. โดยทนายเดชาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ทั้งในไลฟ์ส่วนตัว และในรายการโหนกระแส สุดท้ายก็ส่งทนายกุ้ง ทนายในสำนักงานของตนไปกล่าวทุกข์แจ้งความ ท่านว. ว่าเป็นผู้สนับสนุนสวนทางกับและที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า ท่าน ว.วชิรเมธี ยังไม่มีความผิด ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย การจะเอาผิดต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ ว่าขณะที่พูดทราบหรือเปล่าว่า THE iCON คือแชร์ลูกโซ่โดยได้เผยว่า “ถ้าหากว่าท่าน ว.วชิรเมธี ผิดนี่นะครับ ทุกคนผิดหมดเลย ตั้งแต่เรื่อง THE iCON ครั้งแรก ที่มีการโปรโมตโฆษณาด้วยสื่อศิลปิน ทุกคนผิดหมด แต่ทำไมคุณมาเอาแค่ 3 คน แล้วศิลปินที่โฆษณาตั้งแต่ตอนแรก ที่ไปชักชวนคนให้หลงเชื่อ ทำไมไม่เอาด้วย เพราะเขาไม่มีเจตนาไง หรือแม้แต่ไปออกรายการโน้นรายการนี้ก็ผิดหมดนะ”“เช่นเดียวกันครับ ท่าน ว.วชิรเมธี ก็เป็นเหมือนกัน ถ้าท่านรู้แล้วท่านยังทำ ท่านก็ผิด สนับสนุนได้ ตัวการร่วมได้ แม่ทีมหรือพวกศิลปินต่างๆ ก็ต้องดูว่าท่านโฆษณาเหมือน 3 บอสดารานี่หรือเปล่า ถ้าท่านทำท่านก็ผิด แต่ทุกวันนี้เปล่า ในแง่ของกฎหมายนะ ในฐานะที่เราเป็นทนายมา 39 ปี ท่าน ว.วชิรเมธี ไม่มีความผิดทางอาญาเลย”ด้านก็ได้ออกมาโพสต์ว่า “พระ ว. เทศน์ อยากรวยเร็วก็ the icon แล้ว จะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไร ข้อหาอะไร ส่วนตัวยังไม่เห็นเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลย เอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมด หัวจะปวด” ก่อนจะเกิดกระแสตีกลับ โดนทัวร์ลงยับ จนต้องออกมาโพสต์ร่ายยาวอีกรอบว่า“ในส่วนของพระวอ จะเอาผิดในฐานะตัวการแชร์ลูกโซ่หรือผู้สนับสนุนในแชร์ลูกโซ่ ต้องพิสูจน์เจตนาพระวอ ให้ได้ว่าในขณะพระพูดนั้นพระทราบว่า the icon คือแชร์ลูกโซ่ หากพูดไปโดยไม่ทราบว่า the icon คือแชร์ลูกโซ่ ต่อให้มีลักษณะเชิญชวนมาเป็นครอบครัว the icon ก็ไม่อาจผิดได้เพราะขาดเจตนา ซึ่งการกระทำความผิดอาญานั้นจะขาดเจตนาไปไม่ได้เลย เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการที่พระวอ จะบอกว่าในขณะที่พูด ไม่มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักว่าไม่ทราบได้ เพราะขนาดคนมีสี ข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือแม้แต่ครอบครัวนักกฎหมายเองบางคนควรรู้ยิ่งกว่ายังไม่รู้เลยว่ามีลักษณะลูกโซ่จริงและไปเป็นเครือข่ายอยู่ และความก็เพิ่งมาแตกว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มันมีคนมาให้ข้อเท็จจริงกันไปในทิศทางเดียวกันเป็นจำนวนมากออกสู่สาธารณะนี่เองส่วนตัวไม่มองอะไรแบบไม่เป็นธรรม โดยจะไม่เอาความชอบหรือไม่ชอบมาบอกว่ากรณีใดเข้าข่ายผิดกฎหมายใดหรือไม่ผิด และไม่ยัดเยียดข้อเท็จจริงเกินไปกว่าความเป็นจริง แต่พิจารณาตามเหตุและผล และตามพยานหลักฐานที่ปรากฏกรณีดังกล่าวพระวอเทียบได้กับพรีเซนเตอร์ที่ไม่ใช่ระดับบอสนะในส่วนของบอสดารา ที่อ้างว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วยและเป็นบอสด้วย จะมีหน้าที่ในการโปรโมทด้วย ชักชวนคน สนับสนุน the icon ต่อประชาชน เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์คือผลประโยชน์จากส่วนแบ่งกำไรจากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น จึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยิ่งยวดขึ้นไปในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับระบบภายในของ the icon ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีลักษณะฉ้อโกงหลอกลวงหรือไม่ กลยุทธ์ของบริษัทคืออะไรส่วนพรีเซนเตอร์สินค้า จะมีหน้าที่แค่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นเพียงการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็พอจะมองว่าสุจริตได้แล้ว ไม่ถึงขนาดว่าต้องรู้ว่ากลยุทธของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นยังไง เพราะก็ไม่มีหน้าที่ชักชวนสมาชิกมาลงทุนและก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากค่าตัวที่แน่นอนการจะเอาผิดพรีเซ็นเตอร์ที่ถือผลิตภัณฑ์ของ the icon แล้วกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วมในขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือผู้สนับสนุนจึงเห็นว่าไกลไปกลับมาในส่วนของพระวอ การรับเงินบริจาค 1,000,000฿ ก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการที่พระวอ ชักชวนสมาชิก ข้อความที่ปรากฏไม่ว่าจะรวยเร็วก็ the icon แล้ว ส่วนการอวยยศ the icon หรือการกล่าวหาว่าคนไม่เปิดใจ ไม่ปรับมายด์เซ็ท ไม่ลงคอร์สอบรมคือดักดาน ก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าเป็นคำชักชวน ยังไม่ถือเป็นการชักชวนโดยตรง แม้จะมีคำไม่เหมาะสม หรือไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็เป็นคนละเรื่องกันกับคดีอาญาดังนั้นจึงเห็นว่าพระวอและดาราที่เป็นพรีเซ็นเตอร์เฉยๆ ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนแชร์ลูกโซ่ของ the icon นั่นเอง”