สละโสดอีกคู่ "แม็ค วีรคณิศร์" คุกเข่าขอ "วิว วรรณรท" แต่งงานแล้ว

ล่าสุดหนุ่ม "แม็ค วีรคณิศร์" ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าของ "วิว วรรณรท" แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ทะเลสาบโมเรน ประเทศแคนาดาโดย "วิว วรรณรท" ได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์หวานชื่น พร้อมแคปชั่น "คู่ชีวิต Hello my fiancée, I’m always proud to have you by my side and it will be forever:) I promise…#รักที่รัก #สวัสดีคุณคู่หมั้น:)#wwcoupleforever"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก