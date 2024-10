ยูโอบีฉลองครบรอบ 25 ปี คืนความสุขให้ลูกค้าคนพิเศษ จับมือสตาร์บัคส์เปิดตัวแคมเปญ “UOB Happy Day”

ฉลองครบรอบ 25 ปี เปิดตัวแคมเปญร่วมกับเพื่อให้สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรเครดิต TMRW เตรียมพบกับสิทธิพิเศษจากสตาร์บัคส์ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ และรับเครดิตเงินคืนสุดคุ้มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2567กรรมการผู้จัดการ Head of Card Payment and Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกท่านอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ยูโอบีตลอด 25 ปีที่ผ่านมา “แคมเปญ UOB Happy Day ที่จัดทำร่วมกับสตาร์บัคส์ ถือว่าเป็นแคมเปญที่พิเศษมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราได้จับมือร่วมกัน เพื่อเตรียมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นความพิเศษอะไรนั้น ทางธนาคารจะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านทาง UOB Facebook และ LINE UOB Thai รวมถึงรับเครดิตเงินคืนสุดคุ้มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2567 เพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษของเราได้ร่วมฉลองโอกาสสำคัญนี้ไปด้วยกัน”สามารถติดตามรายละเอียดความพิเศษเกี่ยวกับแคมเปญ “UOB Happy Day” ที่จัดทำร่วมกับสตาร์บัคส์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ที่นี่ : https://www.uob.co.th/revamp/personal/uobt25anniversary/uobt25anniversary.page? บุคคลในภาพ (จากซ้าย) นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Card Payment and Unsecured Productsธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย และบาริสต้าสตาร์บัคส์