ร่วมร้อง “You’re Beautiful” ให้กึกก้องสมการรอคอย ใน James Blunt The Who We Used To Be Tour Live in Bangkok 2024 ครั้งแรกในรอบ 13 ปี พลาดครั้งนี้ต้องรอไปอีกนาน

หลังจากที่ James Blunt เคยมาเยือนเมืองไทยในปี 2011 ซึ่งครั้งนั้นได้สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงชาวไทยเป็นอย่างมากมาย และเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่เขาห่างหายจากการมาเยือนจนแฟนเพลงเริ่มถามไถ่ ครั้งนี้จึงเป็นที่มาที่ James Blunt จะมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง กับ The Who We Used To Be Tour Live In Bangkok 2024 สุดยอดโชว์ครั้งพิเศษในรอบ 13 ปีที่จะกลับมาสร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจรอบใหม่ที่จะตราตรึงใจกว่าเดิม ด้วยการขนบทเพลงฮิตอีกมากมายจากทุกอัลบั้มมามอบให้กับแฟนเพลงชาวไทยไม่ว่าจะเป็น “Love Me Better”, “Goodbye My Love”, “Don’t Give Me Those eyes”, “1973” และอีกหลายบทเพลงจากทุกอัลบั้ม และที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนคือบทเพลงสุดฮิตสร้างชื่ออย่าง “You’re Beautiful” ที่ได้รับการตอบรับจากคนฟังเพลงทั่วโลกจากอัลบั้มแรก “Back to Bedlam” สร้างยอดขาย 18 ล้านชุดทั่วโลก ติดชาร์ต Top 10 ของ BillBoard Top 100 ขึ้นอันดับ 1 ใน 18 ประเทศ และติดอันดับ Top 10 ใน 35 ประเทศ ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy AWARD 5 รางวัล และยังได้รับรางวัล MTV Video Music Awards 2 รางวัล และรางวัล BRIT Awards อีก 2 รางวัล และยังเป็นบทเพลงที่แฟนเพลงทั่วโลกเฝ้ารอคอยเพื่อชมการแสดงสดของเขามากที่สุด งานนี้แฟนเพลงชาวไทยได้ร่วมร้องเพลง “You’re Beautiful” กับ James Blunt ศิลปินที่คุณรักกระหึ่มฮอลล์ด้วยความฟินอย่างเต็มล้นแน่นอนพบกับ James Blunt ใน The Who We Used To Be Tour Live in Bangkok 2024 วันที่ 1 ธันวาคม 2567 นี้ ณ Idea Live ชั้น 5 BRAVO บัตรราคา 4,500 / 3,500 / 2,500 / 2,000 บาท จับจองบัตรกันได้ที่ Ticketmelon คลิก : https://bit.ly/3U1XLhJสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @prart คลิก https://lin.ee/l6DaSBV , Facebook ODLive คลิก https://fb.me/odlivebkk หรือโทร. 02-203-0423 , 081-2345-207https://www.facebook.com/odlivebkk/videos/1581502676121066#JamesBluntBKK2024 #JamesBlunt #ODLive #odrock #concerts