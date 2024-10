นับถอยหลังสู่ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลสุดหลอนครั้งยิ่งใหญ่ “ENCHANTED FEST 2024” จัดเต็ม 7 ศิลปิน 7 โชว์ 7 ชม. พร้อมกิจกรรมแบบจุกๆ 31 ต.ค. นี้

เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว กับงานฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับของค่ำคืนวันฮาโลวีนอย่างแท้จริง จัดเต็ม ความอลังการของแสง สี เสียง ตลอด 7 ชั่วโมงเต็ม กับ 7 โชว์จาก 7 ฮีโร่ ศิลปินตัวท็อปของไทย ได้แก่และพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ Flower.far & GALCHANIE จะมารวมพลังกับ MILLI x DREAMGALS เพิ่มดีกรีความฮอตให้เวทีร้อนเป็นไฟนอกจากไลน์อัพสุดโหดของงานนี้ที่จะทำให้ทุกคนตกอยู่ในมนต์สะกดแห่งความมันแล้ว ในงาน YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2024 ครั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น จุด Check In กับ Photo Corner สุดสะพรึง, Fortune Teller แม่หมอที่จะมาเปิดไพ่ดูชะตาชีวิตให้กับทุกคนแบบฟรีๆ, Horror Makeup Station กับบริการแต่งหน้าสุดสยองรับฮาโลวีน พร้อมด้วย เหล่าผีทั้งหลายที่จะเดินเขย่าขวัญทักทายทุกคนอย่างใกล้ชิด พิเศษสุดๆกับ ของรางวัลมากมายที่เตรียมไว้รอเหล่า ENCHANTER ทุกท่าน อาทิ รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ให้กับรางวัล BEST COSTUME , ENCHANTED Souvenir สำหรับผู้มาลงทะเบียนเข้างานภายใน 20.00น. เป็นต้น รวมถึงของรางวัลจากเหล่าผู้ใหญ่ใจดีในงานอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้เพลิดเพลินเติมพลังกับกองทัพอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมไว้รอทุกท่านในบริเวณงานอีกด้วยเตรียมบัตร เตรียมร่าง เตรียม Costume ไปให้พร้อม แล้วมาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ค่ำคืนวันฮาโลวีนครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2024 (ยำยำ พรีเซนต์ เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2024) ไปด้วยกัน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ UOB LIVE at EMSPHERE ซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ทาง The Concert Application หรือ www.theconcert.com แอบกระซิบว่าตอนนี้บัตรเหลือไม่มากแล้ว อย่าพลาดความสนุกในครั้งนี้ ที่จะทำให้เทศกาลฮาโลวีนปีนี้ของคุณจะไม่มีวันลืมติดตามรายละเอียดกิจกรรม ตารางโชว์ พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Fanpage : Enchanted Fest ,Instagram : Enchantedfestival และ X : Enchanted Fest