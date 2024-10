เตรียมกรี๊ดแบบฉ่ำ “ใหม่-นนกุล” นำทัพซุปตาร์แถวหน้า เปิด “JM COSMETICS GRAND OPENING” สุดยิ่งใหญ่

มัดรวมความสวยหล่อของซุปตาร์ทั้งประเทศมารวมกันในงานนี้ “JM COSMETICS GRAND OPENING” BORN TO BE YOUR OWN BEAU เปิดศูนย์การค้าปลีก-ส่ง เครื่องสำอาง และอุปกรณ์เสริมความงามครบวงจรสุดยิ่งใหญ่ พบพรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง อาทิ ใหม่-ดาวิกา, นนกุล-ชานน, จูเนียร์-กาจบัณฑิต , เก่ง-น้ำปิง, หนิง-ปณิตา, วุ้นเส้น-วิริฒิภา, ดีเจมะตูม-เตชินท์ ฯลฯ และกรี๊ดให้สุดเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจาก 6 สาววง EMPRESS พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจัดงานชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ฝั่งเวสต์ ... บอกเลยงานนี้ห้ามพลาด !