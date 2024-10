“เอม สรรเพชญ์” เขินหนัก! ประกบคู่ “เฌอปราง” ดีใจแฟนคลับติดตาม ตั้งแต่ยังไม่มีละครเรื่องแรก

หลังต้องเก็บเป็นความลับมานาน ในที่สุดในแถลงข่าวงาน “ปรากฏการณ์ ONE สนั่นจอ” พระเอกใหม่แกะกล่องของช่องวันลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อก็สามารถเปิดเผยกับสื่อได้แล้ว ว่านางเอกคนแรก ของละครเรื่องแรกในชีวิต อย่าง “9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอ” คือสาวนั่นเอง แถมงานนี้บอสใหญ่ก็ยังมาเป็นผู้กำกับเองด้วยพี่บอยก็มาอยู่ด้วย แล้วก็ได้ดูเคมี สุดท้ายก็ได้พี่เฌอ ก็เป็นเกียรติมากจริงๆ ที่พี่บอยมาเป็นผู้กำกับ ดีมากครับ พี่บอยเขาใส่ใจมากกับทุกอย่าง เลยทำให้ผมอยากจะทำให้ดีครับ เขาไม่ดุเลยครับ เขาเป็นคนมีเหตุผล ส่วนคุณพ่อก็ได้ดูทีเซอร์พร้อมทุกคนครับ ก็มีถามว่าเป็นยังไงบ้าง ผมก็เล่าไปว่ามันไม่ได้มีอะไรที่โหด เป็นประสบการณ์ที่ดีหมด”เกร็งและเขินมาก ได้ประกบคู่กับ “เฌอปราง”ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้วครับ แต่ยังไม่เสร็จ เริ่มไปสักประมาณ 10 คิวแล้ว”ดีใจมีแฟนคลับตั้งแต่ยังไม่มีผลงาน หวังว่าทุกคนจะชอบละครเรื่องแรกคือผมทำได้แค่นี้ ที่เหลือกระแสคนจะชอบไม่ชอบ ไม่ได้อยู่ที่ผมครับ แต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบและติดตาม ยังไงก็ต้องฝากละครเรื่องแรกของผมด้วยนะครับ 9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอ มีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งพี่เฌอ พี่บอย ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ”แก้ข่าวอาบน้ำทุกวัน หลังไปออกรายการหนึ่งบอกไม่ค่อยอาบน้ำแต่โดนคนแซวตลอดเลย ยืนยันว่าอาบน้ำจริงครับ วันนี้ก็อาบแล้วครับ (หัวเราะ)”