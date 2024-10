“บอย ถกลเกียรติ” ยันไม่ถอดละครเกมรักปาฏิหาริย์ เพราะคนได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ “มิน-แซม” เชื่อคนดูแยกแยะได้

หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าควรจะทำอย่างไรกับละครเรื่องเพราะมีทั้งและผู้ต้องหาในคดี THE iCON GROUP ร่วมแสดงอยู่ ล่าสุดวันนี้ (17 ต.ค. 67) ได้เจอบอสใหญ่ของช่องวัน 31 อย่างพร้อมด้วยและในงาน one 31 แถลงข่าวงาน “ปรากฏการณ์ ONE สนั่นจอ” ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บอยก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าจะไม่มีการถอดละครเกมรักปาฏิหาริย์ และจะฉายต่อจนจบ เพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนได้รับผลกระทบเพิ่มอีกเป็นร้อย“ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายในเรื่องของดิไอคอน ขอแสดงความเสียใจมากๆ แต่ทีนี้ในเรื่องของละครเกมรักปาฏิหาริย์ ที่มีทั้งคุณมิน พีชญา กับคุณแซม ยุรนันท์ มาร่วมแสดงด้วยและมีบทนำบทเด่นๆ ที่เยอะแยะมากมาย แล้วเนื้อเรื่องก็สนุกสนานในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมาย ที่ถ้าละคนโดนถอด จะได้รับผลกระทบ จะได้รับความเสียหาย ซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้ รวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ ซึ่งก็มีมากมาย เขาติดตามกันอยู่ คนดูที่ติดตามเขายังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะออก ว่าชีวิตจริงกับละครคืออะไร ผมคิดว่าถ้าถอดละครเรื่องนี้ออกมันจะไม่แฟร์ครับ ผมขอฉายละครเรื่องนี้ต่อจนจบ”