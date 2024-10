ครั้งแรกของแบรนด์ไทย! อีฟ(IF) จับมือ POP MART และ CRYBABY ออกแบบฉลากน้ำมะพร้าว และ นมมะพร้าวสุดพิเศษ ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลก

เรียกกระแสใหญ่อย่างต่อเนื่อง กับยอดนิยมอันดับ 1 ในจีน และในครั้งนี้จับมือบริษัทอาร์ตทอยยักษ์ใหญ่ ที่มีมูลค่าแสนล้านจากจีน เอาใจสายอาร์ตทอย และ คนรุ่นใหม่ ด้วยดีไซน์ฉลากน้ำมะพร้าว และ นมมะพร้าว ในคาแรกเตอร์ซึ่งยังเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแบรนด์อีฟ (IF) เท่านั้น จากฝีมือศิลปินหญิงไทยมากความสามารถ และ ยังเป็นศิลปินไทยคนเดียวใน POP MARTโดยฉลากสุด Exclusive นี้มีด้วยกัน 2 ลาย ได้แก่ IF Greenie Coconut สำหรับ อีฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่มีไขมัน ปราศจากวัตถุกันเสีย ได้รับความนิยมยอดขายอันดับ 1 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะตลาดจีน และในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่เป็นเบอร์ 1 มาถึง 7 ปีซ้อน และ IF Milky Coconut สำหรับ อีฟนมมะพร้าว ที่มี 3 รสชาติ รส ออริจินอล รสช็อกโกแลต และ รสชาติใหม่ล่าสุด ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งความพิเศษของแพคเกจจิ้งนี้ ทางศิลปินได้นำ “มะพร้าว” ซึ่งเป็นสินค้าหลักของแบรนด์อีฟ (IF) มาปรับใส่ในคาแรกเตอร์ CRYBABY โดยผสมผสาน การละเล่นเดินกะลามะพร้าวแบบไทยลงไปด้วย บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยมาก ๆ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์เครื่องดื่มไทย ได้จับมือกับ POP MART และ CRYBABY ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย อย่างมะพร้าว แต่ยังช่วยยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย และความพิเศษเหล่านี้เตรียมมาสร้างความสุขตามสโลแกนที่ว่า "Drink IF, Turn Tears to Cheers" ไม่ว่าจะเจอเรื่องไม่สบายใจ หรือ ความเหนื่อยล้ามาขนาดไหน แค่ได้ดื่มหรือทานอะไรอร่อยๆ ก็เพียงพอแล้ว โดยของอร่อยต้องไม่ใช่เพียงการลิ้มรส แต่การได้มองแพคเกจจิ้งในระหว่างที่ดื่มด่ำกับอาหารเองก็สำคัญ ซึ่งน้ำตาที่เกิดจาก CRYBABY ในฉลากสุดพิเศษนี้ ก็เป็นน้ำตาแห่งความสุข ที่เกิดจากการได้ดื่มอีฟนั่นเองแล้วถ้าถามว่า ทำไมแบรนด์อีฟ (IF) ถึงต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้ ? ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด ก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนเวทีฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ อีฟ (IF) กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ระหว่างแบรนด์อีฟ (IF) ผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวไทยยอดขายอันดับ 1 ในจีน และ POP MART ผู้นำตลาดอาร์ตทอยของเล่นสะสมจากจีน ไม่เพียงแต่จะสร้างฐานความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ ให้กับ อีฟ (IF) น้ำมะพร้าว และ อีฟ (IF) นมมะพร้าวได้ แต่ยังจะช่วยยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย โดยคาดการณ์ว่ายอดขายจากการร่วมมือในครั้งนี้ จะมีมูลค่ามากกว่า 600 ล้านบาทสำหรับสินค้า IF x POP MART x CRYBABY จะวางจำหน่ายในตลาดจีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ 2567 เป็นต้นไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์อีฟ(IF) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iffamily.com #if #IFxPOPMART #IFxPOPMARTxCRYBABY #drinkif #popmart #CRYBABYวิดีโอโปรโมท : https://youtu.be/QZZb4CKLj7c