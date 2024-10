บันเทิงรอบโลก เกาเหลาในวงเกิร์ลกรุ๊ป

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2024 "ซงจีอึน" อดีตสมาชิกวง "SECRET" ได้จัดงานแต่งงาน โดยมีเพื่อนสมาชิกอย่าง "จอนฮโยซอง" และ "จองฮานา" เข้าร่วมและโพสต์ภาพฉลองกับเจ้าสาว แต่ "ฮันซอนฮวา" ไม่ได้เข้าร่วมเช่นเคย ทำให้ข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในวงรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกรณีของซอนฮวาที่ไม่เคยเข้าร่วมงานใดๆ ของเพื่อนร่วมวงหลายครั้ง รวมถึงงานแต่งครั้งนี้ด้วย ต่อมาซอนฮวาได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดในอินสตาแกรม แต่เนื่องจากมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการไม่ไปร่วมงานแต่งมากมาย เธอจึงตัดสินใจปิดการคอมเมนต์ในวันที่ 11 ตุลาคม ทำให้แฟนๆ ผิดหวังและยิ่งเสริมข่าวลือให้เป็นที่สงสัย"เซลีน ดิออน" ถูกวิจารณ์หลังจากการแสดงสดในพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส 2024เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมโดยมีข้อกล่าวหาว่าเธอใช้การลิปซิงค์และเลียนแบบเสียง รายงานจากสำนักข่าวLiberation อ้างถึงคำกล่าวของ "เอเตียน เกอโร"นักแต่งเพลงที่เชื่อว่าการแสดงของเธอเป็นการเปิดเพลงที่ถูกปรับแต่งมาก่อนขณะที่วิศวกรเสียงนิรนามระบุว่าการแสดงดังกล่าวเป็นการเล่นเสียงที่อัดไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ นักดนตรีและยูทูบเบอร์ "Wings of Pegasus"ยังตั้งข้อสังเกตว่าการซ้อมและการแสดงจริงมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทำให้เกิดข้อสงสัยในหมู่แฟนๆ และนักวิจารณ์แฟนๆ รู้สึกประหลาดใจและผิดหวังเมื่อแผนไตรมาส 4 ของค่าย HYBEไม่ได้รวมการปล่อยอัลบั้มเต็มของ "NewJeans" แม้ว่า "มินฮีจิน"จะเคยใบ้ถึงการเตรียมอัลบั้มใหม่นี้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2024รวมถึงแผนงานแฟนมีตติ้งที่ Tokyo Dome ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามการล่าช้าเกิดขึ้นหลังจาก "มินฮีจิน" ถูกปลดออกจากตำแหน่ง CEO ของ ADORทำให้แฟนๆ แสดงความผิดหวังผ่านคอมเมนต์ เช่น “ว่าแล้ว พวกเขาจะดองไว้” และ“น่าผิดหวังมากๆ”นักแสดงจาก "The Day After Tomorrow" อย่าง "เดนนิส เควด" วัย 70 ปีได้กล่าวสุนทรพจน์อย่างดุเดือดในการชุมนุมของ "โดนัลด์ ทรัมป์"โดยกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นทางเลือกระหว่างรัฐธรรมนูญและ TikTokขณะที่ลูกชายของเขา "แจ็ค เควด" วัย 32 ปีได้สนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต "กมลา แฮร์ริส"และคู่ชิง "ทิม วอลซ์"การสนับสนุนของแจ็คต่อแฮร์ริสทำให้เกิดความเห็นที่หลากหลายบนโซเชียลมีเดียโดยบางคนชื่นชมที่เขาแสดงจุดยืนต่างจากพ่อขณะที่บางคนวิจารณ์ว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่ "น่าขัน" นอกจากนี้"เลอา ธอมป์สัน" อดีตคู่หมั้นของเดนนิสยังแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของเดนนิสโดยใช้แฮชแท็ก"#VoteBlueToStopTheStupid"