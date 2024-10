ช็อกทั้งวงการ "เลียม เพย์น" One Direction ลาโลก

เลียม เพย์น อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง One Direction ถูกพบเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด ในวัยเพียง 31 ปี หลังจากตกจากชั้นสามของโรงแรมในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามรายงานของตำรวจอาร์เจนตินาหัวหน้าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า เลียม เพย์น ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถรอดชีวิตจากการตกครั้งนี้ โดยระบุว่า "การช่วยชีวิตในครั้งนี้มีโอกาสน้อยมาก"เครเซนติ ยังเสริมว่า ทีมแพทย์ฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและรีบไปยังโรงแรมคาซาเซอร์ในย่านปาเลร์โม เวลา 17.04 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเมื่อมาถึง 7 นาทีต่อมาก็ยืนยันว่าเลียม เพย์น เสียชีวิตแล้วเลียม เพย์น มีชื่อเสียงจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกของ One Direction ที่ประกอบด้วย เลียม เพย์น, ไนออล ฮอแรน, แฮร์รี สไตล์ส, หลุยส์ ทอมลินสัน, และเซย์น มาลิก โดยวงได้รับความนิยมจากการประกวดในรายการ "The X Factor" ของอังกฤษในปี 2010หลังจากที่ One Direction ประกาศพักวงในปี 2016 โดยไม่มีกำหนด แต่ยังไม่ยุบวง เลียม เพย์น ตัดสินใจเดินหน้าสู่การทำอัลบั้มเดี่ยว และยังได้เข้าชมคอนเสิร์ตของเพื่อนร่วมวงเก่า ไนออล ฮอแรน ที่กรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามรายงานจากนิตยสารบิลบอร์ดมีการแชร์คลิปช่วงเวลาสุดท้ายของ เลียม เพย์น ที่ปรากฏบน Snapchat โดยเขาได้ทักทายแฟนๆ ด้วยสีหน้าที่สดใส เปิดเผยบรรยากาศสบายๆ ขณะที่เขาตื่นนอนและกำลังรับประทานอาหารเช้าในเวลาประมาณ 13.00 น. แฟนๆ จำนวนมากต่างแสดงความยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุขและผ่อนคลาย ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นข่าวการเสียชีวิตของเขาก็แพร่กระจายออกไป แฟนๆ จำนวนมากได้มารวมตัวกันที่หน้าโรงแรม Casa Sur ในกรุงบัวโนสไอเรส พวกเขานำดอกไม้ เทียน และป้ายข้อความไว้อาลัยมาวางเพื่อแสดงความเคารพและรักษาต่อศิลปินผู้ล่วงลับ บรรยากาศชุ่มไปด้วยความโศกเศร้า หลายคนยืนร้องไห้ ร่วมร้องเพลงของ One Direction เพื่อระลึกถึงเลียม มีแฟนๆ หลายคนที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ เพียงเพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเขาสาเหตุของการเสียชีวิตของเลียม เพย์น ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน แต่มีรายงานจากแหล่งข่าวกับ PEOPLE ว่า เลียมรู้สึก "เครียดอย่างหนัก" เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายที่มีกับ มายา เฮนรี่ อดีตแฟนสาว ทั้งคู่เคยหมั้นหมายกันแต่ได้ยกเลิกความสัมพันธ์ไปในปี 2022 และมีการรายงานว่ามายา เฮนรี่ ได้ขอคำสั่งจากศาลเพื่อห้ามเลียมไม่ให้ติดต่อเธออีก หลังจากที่เขาพยายามติดต่อเธอหลายครั้งมายา เฮนรี่ เปิดเผยผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมว่า เลียมยังคงโทรหาเธอบ่อยครั้ง โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หลายเบอร์ และไม่เพียงแต่โทรหาเธอเท่านั้น แต่ยังโทรหาแม่ของเธอและส่งข้อความหาคนรู้จักของเธอด้วย มายา ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากัน เลียมมักจะส่งข้อความถึงเธอโดยบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีและมักจะพูดถึงการตาย เธอเล่าว่าเคยพยายามช่วยเขา แต่เขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือและบอกว่าตัวเองกำลังจะตายหลังจากการยืนยันข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ มีบุคคลมากมายออกมาแสดงความอาลัยทันที.ชาร์ลี พุธ ได้โพสต์ลงใน Instagram ว่า “ยังรู้สึกตกใจอยู่เลย เลียมเป็นคนดีเสมอ เป็นหนึ่งในศิลปินใหญ่คนแรกที่ได้ร่วมงานด้วย ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจากไปแล้ว ขอให้ไปสู่สุขคติ”ไท ดอลลาซายน์ แสดงความรู้สึกผ่าน Instagram ว่า “เพิ่งคุยกับเขาเมื่อ 2 วันก่อน และจะคิดถึงเลียมมาก” และได้แชร์วิดีโอของเลียมไว้ด้วยปารีส ฮิลตัน กล่าวใน X ว่า “รู้สึกเศร้ามากเมื่อได้ยินข่าวการจากไปของเขา ขอส่งความรักและความเสียใจไปยังครอบครัวและคนที่รักของเขา RIP”ลู ทีสเดล ช่างทำผมประจำวง One Direction ได้โพสต์ใน X ว่า “ขอให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเศร้าอยู่”เซดด์ (Zedd) โพสต์ใน X ว่า “RIP เลียม และบอกว่าเสียใจและแทบไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริง… ชีวิตสั้นและเปราะบาง คุณคงไม่รู้ว่าคนอื่นกำลังเผชิญอะไรอยู่”