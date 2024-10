เกิดอะไรขึ้น? "ไอซ์ พาริส" โพสต์จอดำตัดพ้อชีวิต ทำแฟนๆ แห่เป็นห่วงมาก

ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า สำหรับนักแสดงหนุ่ม "ไอซ์ พาริส" ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ แถมยังโพสต์ภาพเป็นสีดำอีกต่างหาก พร้อมแคปชั่นระบุว่า "Deep down, thought it’d be nice if you weren’t here anymore"งานนี้ทำเอาทั้งเพื่อนๆ และแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับหนุ่ม "ไอซ์" กันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนักร้องหนุ่มก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่อีกครั้ง ระบุว่า “ทุกคนครับ.. ผมโอเคดี ไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับ ขอโทษที่ทำให้ตกใจและขอบคุณที่เป็นห่วงกันมากๆนะครับ ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากๆ ผมอาจจะแค่อิน กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไปหน่อย"